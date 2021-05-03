Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của 12 con giáp: Dậu bỗng gặp quý nhân, Ngọ vạn sự hanh thông, Tỵ giậm chân tại chỗ

Theo tử vi ngày mới, ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 5/2021, Tý không có nhiều tin vui trong ngày. Công việc của bạn gặp trục trặc, tình duyên lại vướng nhiều rắc rối.Công việc của bạn gặp phải kẻ tiểu nhân ngáng đường hãm hại nên vô cùng lao đao. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại, buồn phiền triền miên.

Sửu đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc lẫn tình cảm trong ngày thứ Ba. Đây là con giáp có bản lĩnh trị hết những kẻ tiểu nhân đang rình rập hãm hại mình. Cuối ngày, Sửu phải giữ vững tinh thần, thận trọng trong cách ăn nói để không làm buồn lòng ai, nhất là với cấp trên và đồng nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Dần

Theo tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021, ngày này, Dần ăn nói không lưu loát, kém tự tin nên đánh mất nhiều hợp đồng béo bở. Nhất là với cấp trên, những chú Hổ không nói lên được ý tưởng của mình nên không được đánh giá cao. Tuy nhiên chuyện tình cảm của Dần lại khá khởi sắc, đặc biệt Dần độc thân sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Mão

Mão nhận được nhiều cơn mưa lời khen vì tài hoa, bản lĩnh trong ngày thứ Ba. Là con giáp thông minh, biết nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền tốt nên Mão được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của Mão lại không mấy tốt đẹp. Người cầm tinh con Mèo vẫn một mình lẻ bóng không có mối nhân duyên như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tình cảm của Thìn gặp nhiều chuyện không hay trong hôm nay. Bạn bị kẻ thứ ba chơi xấu nên mối quan hệ lung lay, có thể sẽ đổ vỡ. Thậm chí Thìn còn gặp nhiều chuyện không vui trong công việc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, buồn phiền.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Tỵ

Tài lộc của Tỵ gặp nhiều trục trặc, thất thoát vì bị lừa gạt. Những người kinh doanh buôn bán gặp tiểu nhân hãm hại, gièm pha nên mất uy tín. Người tuổi Rắn đang làm công ăn lương không được công nhận tài năng, cứ giậm chân tại chỗ không thể thăng tiến hay nhận được lời khen của cấp trên.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Ngọ

Con giáp may mắn này có công việc như ý, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng như mong đợi. Ngọ có mối quan hệ tốt nên được nhiều người giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm. Nhờ những bài học bổ ích đó mà các chú Ngựa có được nhiều sự thăng tiến trong thời gian sắp tới. Nói chung ngày thứ Ba của Ngọ có nhiều chuyện vui, nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Mùi

Tử vi thứ Ba ghi nhận, Mùi có chuyện tình cảm ổn định, không còn gặp trở ngại gì. Con giáp may mắn này và nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm ngày càng thăng hoa. Kẻ thứ ba không dám đến gần hay chen ngang vào mối quan hệ của bạn. Tử vi khuyên Mùi hãy tận dụng thời gian này ở bên nhau nhiều hơn để tình cảm ngày càng gắn bó.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân gặp chuyện xui xẻo chính vì tính tình quá thẳng thắn của mình. Trong công sở, bạn và đồng nghiệp lẫn cấp trên không có tiếng nói chung, đây là lý do khiến Thân thường cáu gắt, dễ sinh sự trong công việc. Trong ngày này, Thân nên cẩn trọng sức khỏe, tránh giận hờn nóng nảy khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Dậu

Sách tử vi nêu rõ, trong hôm nay, người cầm tinh con Gà được quý nhân ưu ái giúp đỡ nhiệt tình. Trong công việc, Dậu được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến trọng dụng nên cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Dậu lại có cơ hội tìm hiểu gặp gỡ nhiều mối lương duyên mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Tuất

Tử vi nhắc nhở, Tuất nên thay đổi tính hiếu thắng của mình để công việc được suôn sẻ hơn. Tính cách này sẽ khiến Tuất gặp khá nhiều rắc rối, thậm chí còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ hỗ trợ bạn trong công việc. Tử vi khuyên Tuất nên có những suy nghĩ tích cực và thay đổi tính xấu để có nhiều cơ hội tiến thân.

Tử vi thứ Ba ngày 4/5/2021 của Hợi

Hợi là con giáp khôn khéo, thông minh nhưng không tránh khỏi bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại. Đặc biệt, trong hôm nay, tử vi nhắc nhở Hợi nên cẩn trọng với những người thân thiết với bạn nhất. Hợi hãy xem xét những mối quan hệ của mình để không phải tình tiền vướng bận , tâm trạng buồn phiền.

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