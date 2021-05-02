Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, cuộc sống an nhàn sung túc, bạc tiền bám riết gia chủ

12 con giáp tử vi 02/05/2021 18:08

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 15 ngày tới, 3 tuổi này sẽ gặp cơ hội kiếm tiền lớn, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống sung túc an nhàn, người đời đỏ mắt ghen tỵ.

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhạy và luôn tìm tòi cái mới nên người tuổi Thân có được rất nhiều trải nghiệm giá trị trong cuộc sống cũng như công việc. Một khi làm việc, con giáp tuổi Khỉ sẽ cống hiến hết mình, chăm chỉ hết phần người khác, khiến đồng nghiệp và cấp trên ai cũng khen ngợi. Nhờ thế, con giáp may mắn tuổi Thân này được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội để vươn lên.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 15 ngày tới, Thân sẽ được cấp trên cất nhắc cho vị trí công việc mới, thăng chức tăng lương trong tầm tay. Trong khi đó, tuổi Thân đang làm ăn mua bán sẽ hanh thông thuận lợi. Lắm của nhiều tiền, ôm về khối tài sản khổng lồ là lá số tử vi đã an bài cho Thân trong những ngày tới. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và dám nghĩ dám làm. Trong khi người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại nản lòng thì Mão chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Sự liều lĩnh, nhiệt huyết, cần cù cố gắng chính là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp tuổi Mèo.

Khổ tận cam lai, tử vi ngày mới chỉ rõ, trong 15 ngày tới, nhờ có ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Mão sẽ tha hồ gánh tiền vào nhà. Sự nghiệp thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể nên Mão chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, muốn khổ cũng không được.

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Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đặc điểm sống hiền lành, chăm chỉ và luôn bày tỏ quan điểm ngay thẳng. Dậu không biết lươn lẹo là gì, càng không biết hãm hại ganh ghét người khác. Lẳng lặng làm việc, chứng minh năng lực qua kết quả là phong cách làm việc của Dậu, khiến ai cũng phải kiêng nể thậm chí ngưỡng mộ.

Chân thành, điềm đạm là thế nhưng một khi đối diện với phường tiểu nhân, người tuổi Gà sẽ không nhân nhượng. Khảng khái, tử tế nên Dậu hoàn toàn xứng đáng nhận được lộc trời, đặc biệt là trong những ngày giữa tháng 5. Càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên, con giáp này càng chú ý không được khoe mẽ, dấn đế thu hút tiểu nhân ám phá, mất tiền như chơi. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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