Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của 12 con giáp: Sửu kiếm bộn tiền, Ngọ vướng cạnh tranh, Tỵ - Dậu cần thận trọng

Từ trưa trở đi, Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bên cạnh đó bạn cũng tiêu tiền khá đỉnh, vì vậy không thể tránh khỏi bị thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Suốt ngày thứ Ba, bạn sẽ khá bận rộn vì phải chạy vạy cho dự án của cấp trên giao cho. Lời khuyên cho Sửu, bạn nên tập trung để không gặp phải nhiều rắc rối.

Theo tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021, trong ngày, Tý sẽ nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên sau một thời gian dài cố gắng không ngừng nghỉ. Không những thế, con giáp này còn có khả năng đánh bay tiểu nhân hãm hại, cản đường mình để lấy lại úy tín bản thân trong công việc. Khi năng lực đang dần được công nhận, Tý có cơ hội học hỏi kinh nghiệm để trở thành lãnh đạo trong thời gian sắp tới.

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình của Mão trong ngày thứ Ba không gặp nhiều khởi sắc. Bạn và người ấy thường xuyên cãi cã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền, ảnh hưởng đến tâm lý trong ngày. Thậm chí còn không tập trung làm việc khiến cấp trên khiển trách, đánh giá không tốt về năng lực của bạn.

Trong ngày thứ Ba, Dần nên để tâm đến những vấn đề liên quan tiền bạc. Bạn cần tiếp thu thêm lời khuyên của gia đình, bạn bè thân để không đầu tư sai cách tiền của, tránh mất tiền oan. Trong công việc, cùng với sự tiến bộ về năng lực và độ uy tín, đối tác của con giáp càng nhiều, nguồn đầu tư và lợi nhuận từ đây cũng tăng dần từng ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Thìn

Ngày 25/5, vận trình của Thìn thăng tiến không ngừng. Bạn chỉ cần ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu xài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không như ý. Mối quan hệ của Thìn gặp nhiều chuyện buồn phiền, thường xuyên cãi nhau nên có thể đường ai nấy đi trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, ngày thứ Ba, Tỵ đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền vì vậy bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền. Vận trình của Tỵ trong ngày khá suôn sẻ, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình không sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn vì có dấu hiệu nhiều người muốn lừa gạt bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Ngọ

Ngay từ đầu tuần, Ngọ đã vướng vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt nên bạn vô cùng mệt mỏi. Trong công việc, bạn bị người khác chèn ép quá mức khiến tâm lý không được thoải mái. Thêm vào đó, trong chuyện tình cảm, người kia không thấu hiểu nên bạn cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, sớm muộn gì bạn cũng gặp nhiều rắc rối, buồn phiền không yên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Mùi bị tiểu nhân hãm hại cản đường nên vận trình khá lao đao trong ngày thứ Ba này. Trong công việc, Mùi khá chỉn chu nhưng lại không gặp may mắn. Bạn không được cấp trên công nhận, đồng nghiệp cũng không có cái nhìn tốt về bạn. Thế nên hãy thận trọng mọi việc trong ngày thứ Ba này.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Thân

Qua ngày đầu tuần vất vả, trong thứ Ba, Thân gặp khá nhiều chuyện may mắn trong ngày. Nửa ngày đầu, Thân nhận được tin vui về tiền bạc. Nửa ngày sau nhận được tin vui về đường tình cảm. Mối quan hệ của bạn có nhiều khởi sắc, cả hai yêu thương nhau không gì tách rời được.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Dậu

Vận may của Dậu kéo đến ào ào khiến bạn không kịp trở tay trong ngày mới của tuần cuối tháng 5. Dậu nên nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong chuyện làm ăn cùng bạn bè. Tuy bạn may mắn nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ giấu mặt đâm sau lưng. Tốt nhất là nên thận trọng để không rước họa vào thân.

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Tuất

Trong những ngày này, Tuất đang nỗ lực chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình. Bạn không chỉ được cấp trên khen ngợi mà còn làm cho đồng nghiệp lóa mắt ghen tỵ. Trong ngày, được cấp trên để mắt nơi làm việc cùng nhiều nguồn lợi nhuận đổ về khiến con giáp như một thỏi nam châm hút tiền. Điều duy nhất con giáp cần lưu ý là đừng chi tiêu quá tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 của tuổi Hợi

Hợi được quý nhân soi đường dẫn lối nên vận tiền tài sẽ vô cùng vượng sắc trong ngày thứ Ba. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được khá nhiều điều tốt đẹp. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm thăng hoa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả