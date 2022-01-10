Tử vi thứ Ba ngày 11/1/2022: tuổi Sửu vượng vận tài lộc kiếm được nhiều tiền, tuổi Dậu may mắn khi được Cát Tinh chiếu mệnh

Tử vi hàng ngày 10/01/2022 15:15

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ Ba ngày 11/1/2022 cho thấy, hôm nay tuổi Sửu vượng vận tài lộc kiếm được nhiều tiền, tuổi Dậu may mắn khi được Cát Tinh chiếu mệnh.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, Tý tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết làm việc được phục hồi đáng kể, bạn có thể trổ tài, lập được nhiều thành tích. Tý còn vượng vận quý nhân, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay rất tốt, bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, dù làm gì thì Sửu cũng tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, nhờ vậy mà bạn có thể tìm ra những hướng đi tốt hơn, đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Tử vi thứ Ba ngày 11/1/2022: tuổi Sửu vượng vận tài lộc kiếm được nhiều tiền, tuổi Dậu may mắn khi được Cát Tinh chiếu mệnh - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay rất tốt, bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, mối quan hệ giữa các cá nhân của Dần rất tốt, hôm nay thích hợp để bạn đàm phán, hợp tác với người khác, bạn sẽ dễ lấy được lòng tin của đối phương, kết quả mỹ mãn. Về tình cảm, người độc thân dễ có được tình cảm chân thành bởi tính tình cởi mở, trung thực của bạn, đời sống hôn nhân lại không mấy hòa thuận, các cặp vợ chồng dễ xảy ra tranh chấp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tuổi Mão

Hôm nay chỉ cần Mão tiếp tục làm việc chăm chỉ và tiến về phía trước thì bạn có thể nhìn thấy hy vọng. Hôm nay cũng thích hợp Mão tổ chức tiệc cưới, tiệc sinh nhật và các hoạt động khác, trong quá trình giao tiếp với mọi người bạn cũng dễ dàng thu được những thông tin tốt.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn hôm nay có tâm trạng bồn chồn, bất an. Bạn luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nên suốt ngày lo lắng. Thêm vào đó, công việc hỗn loạn và có quá nhiều việc khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn, từ đó khiến bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, tài vận của Tỵ rất tốt, cả công việc và cuộc sống đều rất suôn sẻ, không có gì phải lo lắng, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Hơn nữa, Tỵ có quý nhân phù trợ, kỹ năng giao tiếp của bạn được cải thiện đáng kể, hôm nay rất thích hợp để bạn đàm phán, hợp tác với mọi người, khả năng thành công khá cao.

Tử vi thứ Ba ngày 11/1/2022: tuổi Sửu vượng vận tài lộc kiếm được nhiều tiền, tuổi Dậu may mắn khi được Cát Tinh chiếu mệnh - Ảnh 2
Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, tài vận của Tỵ rất tốt, cả công việc và cuộc sống đều rất suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ làm việc theo quy luật, không có cơ hội thể hiện bản thân, nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần, giữ vững năng lượng và sức sống như xưa thì bạn có thể gặp vận may. Ngoài ra, trong gia đình sẽ có nhiều rắc rối xảy ra, cần quý nhân giúp đỡ để giải quyết.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 11/1/2022, hôm nay không thích hợp để Mùi rót vốn đầu tư, cũng như cho người khác vay tiền. Ngoài ra, Mùi cũng không được làm việc theo ý mình khiến bạn rất chán nản, tâm huyết bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công việc tiến triển kém.

Tuổi Thân

Thân có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp, bạn xông xáo tiến về phía trước, công việc tăng vọt. Vận đào hoa rất tốt, hôm nay là thời điểm thuận lợi cho người độc thân trong chuyện tình cảm, bạn cứ mạnh dạn tỏ tình thì chắc chắn sẽ có được kết quả như ý, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng ổn định và hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu gặp nhiều may mắn, bạn được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên năng lượng vô cùng mạnh mẽ, dù có làm gì đi chăng nữa thì mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra, hôm nay cũng là thời điểm tốt để Dậu đi chơi với bạn bè, bạn sẽ có nhiều kỷ niệm vui, đáng nhớ đấy.

Tử vi thứ Ba ngày 11/1/2022: tuổi Sửu vượng vận tài lộc kiếm được nhiều tiền, tuổi Dậu may mắn khi được Cát Tinh chiếu mệnh - Ảnh 3
Theo tử vi hôm nay, Dậu gặp nhiều may mắn, bạn được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc trong ngày hôm nay của Tuất không cao, nhưng bạn đừng để ảo tưởng trước mắt lừa gạt, bạn nên suy nghĩ chín chắn hơn trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc, nếu không sẽ hối hận. Ngoài ra, những điều đã thỏa thuận trước đó với mọi người dễ bị thay đổi, vì vậy tốt nhất bạn nên xác nhận lại trước khi hành động.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, Hợi tâm trạng không được tốt, bạn tính tình nóng nảy, hành động liều lĩnh. Khuyên bạn nên bình tĩnh trong mọi vấn đề để đề phòng rắc rối, có như vậy cuộc sống mới bình yên được. Sau khi tan sở, Hợi có thể giúp gia đình nấu ăn và giặt giũ, để hoạt động chân tay, san sẻ công việc với những thành viên trong gia đình, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ tốt hơn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Trong 7 ngày tới (10-16/1), 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tiền của đầy nhà

Trong 7 ngày tới (10-16/1), 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tiền của đầy nhà

Tử vi 12 con giáp trong 7 ngày tới đây cho thấy, trong tuần này có 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tiền của đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 43 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy