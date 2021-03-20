Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của 12 con giáp: Tý được Thần Tài nâng đỡ, Tuất gặp rắc rối trong sự nghiệp

Người tuổi Tý có một ngày vô cùng thuận lợi do có Tam Hợp nâng đỡ. Chỉ cần bạn luôn giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan, mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch sẵn từ trước đó.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Tuy nhiên bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu giữa hai vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cố tình ngó lơ.

Người làm kinh tế có thể đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh khá chính xác, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chủ động tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy.

Người tuổi Tý có một ngày vô cùng thuận lợi do có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Sửu

Do chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá, sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Tuy nhiên trên phương diện tài lộc, Chính Tài có thể mang lại cho bạn những tác động tích cực. Bạn có thể được thừa hưởng gia sản hoặc quyết định nối nghiệp gia đình dựa trên nền móng có sẵn. Hãy tự tin vào bản thân và có kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Dần

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Dần đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian khắc phục những lỗi sai do cấp dưới gây ra. Hãy bình tĩnh xác định xem lỗi sai bắt nguồn từ đâu để có phương án giải quyết chính xác nhất.

Nếu làm nhân viên, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Bạn nên học cách làm việc nhóm để cải thiện hiệu quả công việc cũng như có những phương pháp giải quyết vấn đề phù hợp hơn.

Con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Mão

Nhờ có Tam Hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước tới giờ của người tuổi Mão đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì vậy, dù có phải chịu va vấp, bạn cũng hay bình tĩnh giải quyết, rồi sau đó bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình hanh thông hơn nhiều.

Bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần tâm sự với nhau nhiều hơn chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Bạn cũng có thể là người xuống nước trước để vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình và cũng không muốn hợp tác với người khác. Bạn có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông.

Ngoài ra, vì luôn đạt được thành tích cao trong công việc nên bạn thành ra tự phụ, độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đừng vô tình biến môi trường làm việc của bạn trở nên căng thẳng hoặc bất hòa không cần thiết.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Thử dành thời gian suy ngẫm lại xem, biết đâu bạn sẽ nhận ra góp ý của người khác cũng có cái hay riêng.

Người tuổi Tỵ làm công việc tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Tỵ

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tỵ làm công việc tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào. Có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn không gặp nhiều biến động về tiền bạc. Bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nhưng lại thường hay chần chừ, để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Hãy chủ động hơn khi đứng trước những thời cơ.

Bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, gặp lại người thân là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm ngay lập tức.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Vì vậy, nếu gặp khó khăn, bạn cũng không nên lo lắng, chắc chắn bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Bạn tin rằng mình và người ấy có thể cùng nhau vượt qua mọi biến động trong cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Mùi

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể cải thiện được mức lương của mình trong ngày hôm nay. Sự cố gắng không ngừng của bạn đã gây ấn tượng với lãnh đạo. Bạn khẳng định được vị thế và giá trị của mình, khiến công ty luôn muốn giữ chân bạn lại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành người giàu có nhờ những khoản tích góp từ trước đó. Quan điểm của bạn là "năng nhặt chặt bị", dù tiền lương cao hay thấp cũng phải chi tiêu hợp lý thì mới có thể tích lũy và sung túc hơn trong tương lai.

Nếu có ý định xuất hành, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Thân

Tam Hợp phù trợ nên người tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Bạn cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người ủng hộ mình.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Dậu

Dưới ảnh hưởng của Nhị Hợp, người tuổi Dậu trẻ tuổi chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai nên thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán. Nếu đang hoang mang trước cánh cửa tương lai, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng xem sao.

May mắn, bạn có một tinh thần nhẹ nhõm vì trong các mối quan hệ xã hội, bạn chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu, những kẻ cố tình nói lời khích bác mình. Bạn chỉ dành tình cảm và sự quan tâm cho những người thực sự tốt với mình.

Mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực của bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Tuất

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác.

Nếu không muốn những khoản đầu tư của mình bị thất thoát thì những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay. Cho dù bạn có sốt ruột, có nuôi tham vọng có lớn đến đâu thì cũng nên bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Hôm nay bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh…

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/3/2021 của Hợi

Người tuổi Hợi còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng không nên dễ dãi mà cần giữ khoảng cách thích hợp.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Tuy nhiên trong sự nghiệp, do được Thiên Ấn phù trợ nên người tuổi này đạt được những bứt phá rõ rệt. Bạn khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình nhờ việc thực hiện thành công những việc khó khăn khi người khác có ý định trốn tránh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo