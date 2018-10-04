Tại sao vợ chồng không nên kết bạn với nhau trên Facebook?

Tư vấn hôn nhân 04/10/2018 12:01

Sự tiện lợi từ mạng xã hội như Facebook giúp kết nối nhiều hơn thông tin giữa cá nhân với bạn bè, người thân, đồng nghiệp... Nhưng cũng là con dao 2 lưỡi khiến bao nhiêu cặp vợ chồng hiểu lầm nhau, ghen tuông cãi vã, chia ly, nói xấu nhau... Nhiều chuyên gia cho rằng để tránh các rắc rối không cần thiết tốt nhất vợ chồng không nên kết bạn với nhau trên Facebook.

Các cặp đôi yêu nhau hoặc khi đã trở thành vợ chồng vẫn thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook để theo dõi và cập nhật thông tin về cuộc sống của nhau. Cứ tưởng việc này sẽ giúp cho đôi bạn hiểu nhau hơn, thế nhưng thực thế không phải như vậy, nó sẽ gây ra một số tác dụng ngược không mong muốn.

Là vợ chồng không nên kết bạn trên facebook để thoải mái trong hôn nhân
Là vợ chồng không nên kết bạn trên facebook để thoải mái trong hôn nhân

Khi vợ chồng kết bạn facebook sẽ khiến cho cả hai phải thận trọng, dè chừng nhau không còn thoải mái thể hiện mình. Bởi cả hai người đều có cảm giác phải cẩn thận trong từng bức ảnh, bình luận, thả tim, stt... vì sợ người kia hiểu nhầm. Lúc này, hai người sẽ cảm thấy bị gò bó, mất đi sự riêng tư cá nhân, không dám thoải mái thể hiện quan điểm của mình trên đó.

Bên cạnh đó, khi đã theo dõi nhau trên facebook, một khi đối phương bình luận cái gì người còn lại cũng biết. Ví dụ như đôi khi người chồng bình luận, khen ngợi, nhận xét, thả tim cho người phụ nữ khác, chắc chắn người vợ sẽ khó mà tránh được cảm xúc ghen tuông. Mặc dù hành động này của người chồng là vô tư, bình thường nhưng sẽ gây ra cảm giác khó chịu với người vợ, dễ gây ra những hiểu lầm, các cuộc cãi vã sẽ xảy ra, khiến cho tình cảm đôi bên bị rạn nứt.

Vợ chồng kết bạn facebook thường hay kiểm soát nhau
Vợ chồng kết bạn facebook chủ yếu là kiểm soát nhau

Còn chưa kể đến việc, khi đã kết bạn trên facebook có nghĩa là hai người đang kiểm soát cuộc cuộc sống riêng tư của nhau. Ví dụ như khi đã trở thành bạn bè trên mạng xã hội, hai người sẽ biết được đối phương có online hay không. Khi thấy đối phương online mà mình nhắn tin nhưng không trả lời lại khiến trong lòng dấy lên nghi ngờ: “Làm gì mà không trả lời hay là chắc đang nhắn tin với ai đó nên bận không thèm trả lời tin nhắn của mình…” điều này vô tình tạo ra sự nghi ngờ trong mối quan hệ của hai vợ chồng.

Hơn nữa, đôi khi giận nhau chỉ có vợ chồng biết với nhau, nhưng vì quá tức giận chuyện nhỏ bỗng dưng trở thành chuyện chung cả cộng đồng mạng đều biết vì hai bên thi nhau chia sẻ “vạch áo cho người xem lưng” khiến cho mâu thuẫn đẩy lên cao trào. Facebook lúc này không còn là để kết nối yêu thương nữa mà là công cụ “chiến đấu” không có điểm dừng giữa hai người, ai cũng đề cao cái tôi và cho mình là đúng khiến cho mối quan hệ ngày càng xấu đi.

Chính vì thế, hai bạn không nên kết bạn trên facebook để không hình thành thói quen kiểm soát nhau và có thể tận hưởng được không gian cá nhân đơn thuần, không cần phải theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội và tự làm khổ mình, làm khổ cả người kia.

Không kết bạn facebook hai vợ chồng sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn
Không kết bạn facebook hai vợ chồng sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn

Theo các chuyên gia, vợ chồng không kết bạn trên mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng sẽ tốt cho cả hai, hôn nhân sẽ bền chặt và hạnh phúc hơn bởi sẽ ít nảy sinh ghen tuông, mâu thuẫn.

Hơn nữa, khi không kết bạn với nhau trên facebook, hai người sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau ở ngoài đời thật, sẽ chia sẻ và tâm sự với nhau, dễ thông cảm. Lúc này, những lời yêu thương mật ngọt sẽ được nói thì thầm vào tai nhau, hai trái tim sẽ xích lại gần nhau. Sự thể hiện tình cảm riêng tư không khiến người khác khó chịu. Như vậy sẽ không có người khó chịu, nảy sinh ý xấu, chia rẽ tình cảm vợ chồng bạn.   

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