Trong hôn nhân, khi cảm thấy chán nhau, phụ nữ đừng vội buông tay mà hãy làm những điều này để níu kéo những yêu thương còn sót lại, đồng thời "giữ lửa" cho một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ.

Trong hôn nhân, chồng không còn mặn nồng, dành những cử chỉ yêu thương cho vợ nữa là do bạn không quan tâm anh ấy. Đàn ông nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ thực chất vẫn là người yếu mềm. Họ cũng muốn được người phụ nữ của mình yêu thương. Bạn hãy thử dành cho chồng một nụ hôn hay một cái ôm thật chặt để cho anh ấy biết rằng bạn vẫn còn yêu anh ấy.

Thử một cái gì đó thật lạ

Những điều mới lạ sẽ mang đến những cảm giác tuyệt vời không tưởng. Bạn luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình thật nhàm chán. Sao không thử tô vẽ cho nó một chút màu sắc để tươi tắn và thú vị hơn? Hãy thử một lần rủ rê anh ấy đi nhảy dù, hay leo núi, tìm kiếm những cảm giác mạnh, thú vị.

Đặt cho anh ấy thật nhiều câu hỏi

Trong hôn nhân, đừng bao giờ im lặng. Việc thường xuyên nói chuyện, dành cho nhau những lời tâm sự, hỏi han sẽ mang lại kết quả tuyệt vời. Đôi khi bạn phải là người khơi mào câu chuyện, biết đặt những câu hỏi để tăng tương tác với anh ấy. Chỉ có thế cuộc sống hôn nhân của cả hai mới không nhàm chán.

Nhìn sâu vào đôi mắt của anh ấy

Người ta thường nói đôi mắt chứa đựng hết thảy những cảm xúc vui, buồn, giận dữ. Chỉ khi nhìn vào mắt của ai đó, bạn mới thật sự hiểu người đó đang muốn gì. Hãy thử một lần dùng ánh mắt của bạn để thiêu đốt và khơi dậy ngọn lửa đam mê bên trong con người của anh ấy.

Định nghĩa lại sự thu hút

Nhiều người thường nghĩ rằng nét thu hút đều đến từ ngoại hình. Nhưng thực tế không phải vậy, thời gian trôi đi anh ấy sẽ bị thu hút bởi trí tuệ, sự hài hước và tâm hồn lương thiện của bạn. Bạn không cần phải biến bản thân thành một người phụ nữ quyến rũ để thu hút anh ấy, chỉ cần sống đúng với chính mình là được.

Đi uống cà phê

Đã lâu rồi vợ chồng bạn không có thời gian dành cho những buổi hẹn hò? Nhân dịp này hãy cùng anh ấy ôn lại những kỷ niệm thời còn yêu nhau. Cùng nhau đi uống cà phê, chia sẻ những câu chuyện thú vị. Đây sẽ là cách hiệu quả nhất để giữ lửa cuộc hôn nhân của bạn.

Tránh xem những nội dung khiêu dâm

Phim ảnh khiêu dâm luôn mang lại cảm giác ảo tưởng, có ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ vọng tình dục của vợ chồng. Vì nó chỉ mang tính lý tưởng hóa tình dục và hoàn toàn không có thực. Đừng nên xem nội dung đó để đòi hỏi nhu cầu quá cao về chuyện chăn gối vợ chồng. Điều đó chỉ làm bạn mệt mỏi và anh ấy ngày càng chán nản mà thôi.

Có thời gian dành riêng cho mình

Phụ nữ đừng mãi chỉ quanh quẩn trong xó bếp, chăm con, quan tâm chồng. Bạn cũng nên dành thời gian để chăm sóc, làm đẹp bản thân, mát xa thư giãn. Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, đừng mãi sống vì người khác. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.