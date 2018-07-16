Chia tay rồi nhưng vẫn còn yêu, làm gì để có thể mạnh mẽ đi tiếp?

Tư vấn hôn nhân 16/07/2018 09:30

Không phải ai cũng mạnh mẽ, dứt khoát sau khi chia tay, nhất là khi mà bạn vẫn còn yêu người kia thì sẽ không biết làm gì để có thể vượt qua được những nỗi đau đó.

Những vết thương của một tình yêu sau khi chia tay chắc hẳn sẽ vẫn rất đau và khó quên. Nhưng chúng ta vẫn phải học cách tập quên, nếu sau khi chia tay mà vẫn còn yêu thì chắc chắn phải làm gì để nhanh chóng quên đi nỗi buồn và cả tình yêu cũ.

Để có được những sức mạnh kiên trì bước tiếp sau khi chia tay, đừng bỏ lỡ những điều chắc chắn bạn phải làm được dưới đây:

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Đừng quá ủ dột và chìm vào một tình yêu đã không thể cứu vãn

Tìm đến những thú vui khác trong cuộc sống

Hãy tạm gác nỗi buồn sau cuộc chia tay sang một bên để tìm đến những niềm vui khác mà bạn đáng lẽ ra phải tận hưởng từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Người độc thân có rất nhiều thời gian cho bản thân, vì vậy hãy lên một kế hoạch thực hiện tất cả những việc mình thích, mình ấp ủ từ lâu.

Một chuyến đi shopping mua sắm với mẹ hay đi xem phim với một người bạn lâu ngày không gặp, hay thậm chí là dành nguyên một ngày chỉ để ngủ,... Hãy nghĩ tới những niềm vui của mình trong cuộc sống để tiếp tục mạnh mẽ và tạm quên đi người yêu cũ.

Chia tay rồi nhưng vẫn còn yêu, làm gì để có thể mạnh mẽ đi tiếp? - Ảnh 2

Dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích của mình

Hãy nghĩ bản thân xứng đáng yêu một người tốt hơn

Đừng quá yếu đuối, nếu chàng không cần bạn nữa, hãy nghĩ rằng bạn xứng đáng có cơ hội được yêu một người đàn ông tốt hơn, một người luôn quan tâm đến những cảm xúc của bạn chứ không phải mặc kệ và bỏ rơi bạn.

Đừng dại dột tự trách bạn thân hoặc cố tìm ra những lỗi lầm của mình để hiểu rõ tại sao hai bạn phải chấm dứt mối quan hệ giữa chừng. Dù với bất cứ lý do gì, bạn cũng không thể nào cứu vãn mối quan hệ được nữa. Hãy xem đó là bài học và nhìn vào thực tế, không có bất cứ ai hoàn hảo, chỉ là bạn chưa tìm thấy mảnh ghép chấp nhận và yêu những điểm “xấu” của bạn mà thôi. Do vậy, đừng tự trách cứ bản thân chỉ khiến bạn càng ủ dột hơn thôi.

Chia sẻ cảm xúc với bạn thân

Những lúc yếu mềm sau khi chia tay mà vẫn còn yêu, hãy tìm đến những người bạn thân thiết để chia sẻ cảm xúc. Người trong cuộc thường mù quáng khi yêu nhưng những người thực sự yêu thương bạn, luôn sát vai bên cạnh bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn giúp bạn phân tích mọi chuyện và vượt qua nỗi buồn.

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Đừng giấu cảm xúc cho riêng mình

Tuyệt đối tránh những địa điểm, đồ vật gợi nhắc kỷ niệm xưa

Trong thời điểm sau khi chia tay, bạn nên tạm thời cất những món đồ kỷ niệm cho tình yêu giữa 2 người vào một nơi kín để khó nhìn thấy. Hạn chế qua lại những địa điểm mà 2 bạn thường ghé đến để tránh khơi lại nỗi buồn bạn nhé.

Nhận thêm thật nhiều công việc để luôn bận bịu

Nếu có một công việc bận rộn, đây là thời điểm thích hợp để bạn cống hiến thật nhiều cho công ty. Đây cũng là một giải pháp giúp bạn quên đi sự hụt hẫng, trống vắng sau khi chia tay.

Đừng giữ cảm xúc cho riêng mình mà hãy giải phóng nó ra ngoài, để bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn sau cuộc chia tay và có thể sáng suốt hơn trong mối quan hệ tiếp theo. Làm gì sau khi chia tay khi mà vẫn còn yêu? Chắc hẳn bạn đã biết cách để quên đi tình yêu vốn không thể níu giữ. Đừng tự làm khổ mình, hãy mạnh mẽ lên nhé!

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