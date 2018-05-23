Ti tỉ mẹo trang điểm vừa đơn giản vừa nhanh bằng cây kẹp tăm, phụ nữ không biết là tiếc hùi hụi

Không chỉ là dụng cụ làm đẹp cho mái tóc, nếu biết cách tận dụng, chiếc kẹp tăm còn mang đến rất nhiều công dụng khác trong việc trang điểm.

Trang điểm đẹp, tự nhiên không phải là điều dễ dàng mà ai cũng có thể thực hiện. Đặc biệt, những bạn gái mới học hay không khéo tay, quá trình làm đẹp này lại thêm khó khăn trăm bề. Tuy nhiên, nếu khóe léo tận dụng một vài vật dụng nhỏ ngay tại nhà, việc makeup đối với bạn sẽ chẳng còn khó khăn gì. Chẳng hạn như các mẹo trang điểm nhanh bằng kẹp tăm. Chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết chiếc kẹp tăm lại mang đến những công dụng "thần kỳ" trong việc trang điểm dưới đây. Chỉ cần áp dụng một vài mẹo vặt với cây kẹp tăm, việc trang điểm vốn dĩ khó khăn sẽ trở nên dễ dàng không tưởng - Ảnh: Internet Dùng kẹp kẻ mắt mèo Đường kẻ eyeliner sẽ giúp đôi mắt của bạn thêm phần to tròn và long lanh, tuy nhiên đây không phải là công đoạn dễ thực hiện đối với một số người mới học trang điểm hay có tay chân vụng về.

Đừng vội lo lắng, hãy tận dụng chiếc kẹp tăm, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đầu tiên, kẻ đường eyeliner theo viền mí. Dùng cọ phủ đều mực lên phần đầu chữ V, kế đó, in dấu vào phần đuôi mắt, lưu ý, để phần nhọn hơi hướng lên trên. Cuối cùng, chỉ cần dùng cọ vẽ đều lại đường kẻ đã xác định sẵn là hoàn thành.

Với mẹo dùng kẹp tăm này, việc trang điểm cho đôi mắt sẽ cực kỳ đơn giản - Ảnh: Cắt từ clip Kẻ chân mày bằng kẹp tăm Đối với một vài bạn gái, việc kẻ chân mày sao cho sắc nét cực kỳ khó khăn. Nếu gặp phải vấn đề này, hãy tận dụng cây kẹp tăm nhỏ gọn để giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chân mày của bạn phải được cắt tỉa gọn gàng, hiệu quả đạt được mới như mong muốn. Đầu tiên, dùng thân cây kẹp kẻ đường viền cho chân mày, tùy thuộc vào dáng ngang hay gấp khúc mà vẽ cho phù hợp. Đây được xem là bước tạo khung. Sau đó, bạn chỉ cần dùng phấn cho lông mày phủ đều lên là đã hoàn thành. Tận dụng cây kẹp tăm để kẻ chân mày, thời gian trang điểm sẽ rút ngắn lại rất nhiều - Ảnh: Cắt từ clip Kẻ highlight bằng kẹp tăm Nhìn có kẻ đơn giản, nhưng để đường kẻ highlight trong đẹp giúp sống mũi thêm phần cao và thanh tú không phải là điều bạn gái nào cũng có thể thực hiện. Nếu không thể kẻ được đường highlight thẳng, hãy dùng chiếc kẹp tăm để kẻ, sau đó tán đều phấn ra. Sau đó, dùng cọ đánh thêm phần highlight sáng màu ở giữ mũi là hoàn thành. Mẹo kẻ highlight bằng kẹp tăm cực kỳ đơn giản, bạn gái nào cũng có thể áp dụng mẹo trang điểm này - Ảnh: Internet Với những mẹo trang điểm tại nhà cực kỳ đơn giản trên, quá trình makeup của bạn sẽ nhanh gọn, dễ dàng hơn rất nhiều.

'Học lỏm' kiểu trang điểm giản dị mà tươi tắn của Địch Lệ Nhiệt Ba Mỹ nhân Tân Cương trung thành với kiểu trang điểm nền trong trẻo, mắt chuốt mi cong và làn môi cam tươi tắn.

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