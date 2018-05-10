Hướng dẫn cách trang điểm đi chơi xinh lung linh như gái Hàn Quốc chỉ mất 10 phút

Trang điểm 10/05/2018 10:46

Áp dụng quy trình trang điểm này, bạn sẽ sở hữu nhan sắc xinh xắn, tự nhiên và tươi trẻ như hot girl Hàn Quốc.

Để lớp trang điểm lâu trôi dù thời tiết nắng nóng, làn da phải được vệ sinh thật kỹ lưỡng. Đặc biệt, tế bào chết phải được loại bỏ triệt để. 

Ngoài các dòng sản phẩm tẩy tế bào chết, vệ sinh da mặt trên thị trường, bạn có thể thay thế chúng bằng các công thức tự nhiên như mật ong, đường nâu, muối biển, dầu ô liu... Sau khi đã đảm bảo làn da được thông thoáng, mềm mịn, bạn mới bắt đầu thực hiện các bước trang điểm tiếp theo. 

Hướng dẫn trang điểm Hàn Quốc

Bước 1: Sử dụng kem lót

Tuy là bước quan trọng nhưng đa phần phụ nữ đều bỏ qua công đoạn bảo vệ da này. Ngoài ra, nhiều người vẫn lầm tưởng kem lót cũng giống như kem nền. 

Kem lót là lớp bảo vệ da tránh khỏi các độc tố từ lớp trang điểm bên trên, đồng thời có thể chống nắng cho làn da. 

Lấy một lượng kem lót bằng với đầu ngón tay út, thoa đều lên khắp da mặt và đợi đến khi khô hẳn thì thực hiện bước tiếp theo. 

Không nên thoa kem lót quá dày, điều này làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn, đồng thời khiến lớp trang điểm mất tự nhiên. 

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Bước đầu tiên trong quy trình trang điểm chuẩn Hàn Quốc là thoa kem lót nhằm bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Bước 2: Kem chống nắng

Sở dĩ, nhiều người gặp phải tình trạng nổi mụn nhiều do trang điểm thường xuyên là vì không bảo vệ da tốt. Trong đó, không chống nắng là một trong những yếu tố quan trọng mà đa số phụ nữ đều bỏ qua. 

Sau khi lớp kem lót đã khô hẳn, lấy lượng kem chống nắng bằng hạt đậu đen rồi thoa đều lên khắp da mặt. 

Thoa kem chống nắng trước khi trang điểm là cách bảo vệ da mà mọi phụ nữ Hàn Quốc đều nằm lòng - Ảnh: Internet

Bước 4: Kem nền

Kem nền là loại mỹ phẩm có tác dụng tạo độ căng mịn và che phủ một số khuyết điểm nhỏ trên bề mặt da. Vào mùa hè, bạn nên dùng dạng kiềm dầu, dạng đặc, hạn chế dùng dòng chứa nhiều dầu và quá lỏng. 

Lấy lượng kem nền vừa đủ thoa đều lên trán, hai bên má, mũi và cằm. Sau đó, dùng cọ hoặc bông tán thật đều khắp da mặt. Lưu ý, đừng thoa lớp nền quá dày, điều này khiến tông da mất cân bằng và làm lớp trang điểm mau bong tróc hơn. 

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Chỉ nên thoa kem nền thật mỏng, mịn để giúp lớp trang điểm trông tự nhiên nhất - Ảnh: Internet

Bước 4: Kẻ chân mày

Nếu đôi mày đã trông đậm tự nhiên, bạn chỉ nên dùng phấn để làm tăng độ nét. Ngược lại, mày thưa và nhạt thì cần dùng chì kẻ. 

Nếu sở hữu gương mặt tròn, bạn nên chọn dáng chân mày ngang để tạo nên sự trẻ trung. Đối với mặt dài, nên chọn khuôn mày có góc cạnh để tạo sự thanh tú. Mặt vuông, chữ điền phù hợp với chân mày hơi cong. 

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Kẻ chân mày sẽ giúp công cuộc trang điểm của bạn thêm hoàn hảo và tự nhiên như Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Bước 5: Phấn má hồng 

Để trông tự nhiên nhất, phụ nữ Hàn Quốc thường dùng phấn má hồng dạng nước, thỏi, thậm chí còn tận dụng cả son môi để thực hiện. 

Đánh phấn má hồng theo chữ L từ gò má lên thái dương sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn rất nhiều. 

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Dùng má hồng dạng nước là bí quyết trang điểm của phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Bước 6: Phấn phủ 

Nếu bạn sử dụng phấn nền có hạt, thì không cần đánh thêm phấn phủ. Tuy nhiên, vào mùa hè, để hạn chế dầu nhờn làm trôi đi lớp trang điểm, bạn buộc phải dùng phấn phủ, tốt nhất là dạng bột kiềm dầu. 

Bước 7: Son môi

Để mùa hè thêm phần tươi tắn, năng động, hãy chọn lựa màu son sáng, trong trẻo. 

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Son môi màu sắc tươi sáng sẽ giúp lớp trang điểm của bạn thêm tươi tắn, trẻ trung và tự nhiên - Ảnh: Internet
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Đây chính là thành quả của quá trình trang điểm tự nhiên của Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Quy trình trang điểm Hàn Quốc này không mất quá nhiều thời gian, cũng không quá cầu kỳ, do đó, bạn gái vụng về hay bận rộn đến mấy vẫn có thể áp dụng.

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