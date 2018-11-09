Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật

Trang điểm 09/11/2018 14:28

Theo Byrdie, để sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ khác xa tuổi thật, phụ nữ Hàn Quốc đã áp dụng 7 thủ thuật trang điểm sau đây.

Nếu mong muốn sở hữu vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ và ngọt ngào như phụ nữ Hàn Quốc, bạn chắc chắn phải biết 8 bí quyết trang điểm sau đây.

1. Kẻ lông mày ngang tự nhiên

Chuyên viên makeup Koh chia sẻ: "Kết cấu bột mịn tạo cảm giác trông giống như lông mày tự nhiên". Ngoài ra, để tạo ra vẻ ngoài trẻ trung, Koh khuyên bạn nên tạo dáng chân mày ngang như phụ nữ Hàn.   

Trên thực tế, kiểu lông mày cong sẽ tăng vẻ quyến rũ, trong khi chân mày ngang lại tăng vẻ tự nhiên nên giúp phụ nữ trẻ trung hơn.

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 1
Phụ nữ Hàn Quốc đa phần đều áp dụng dáng chân mày ngang cùng kiểu kẻ cực kỳ nhẹ nhàng và tự nhiên - Ảnh: Internet

2. Phong cách trang điểm hoa quả

Để trông trẻ trung nhất có thể, Koh nói rằng phụ nữ Hàn Quốc có khuynh hướng sử dụng mỹ phẩm trang điểm có màu sắc như nước hoa quả.

Koh giải thích: "Có nghĩa là màu má, màu mắt lẫn màu son của bạn tương tự như một loại trái cây chín mọng. Phụ nữ Hàn ưa chuộng nhất là màu hồng đào và cam đào".

Ngoài ra, bạn có thể đạt được phong cách trang điểm này với các tông màu đỏ của dưa hấu và dâu tây. Nhờ sắc màu tươi mới, phụ nữ Hàn đã tạo được cảm giác trẻ trung, tràn đầy năng lượng sau khi makeup.

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 2
Pony, phù thủy trang điểm của Hàn Quốc cũng là người ưa chuộng phong cách makep tươi sáng lấy cảm hứng từ trái cây tươi - Ảnh: Internet

3. Màu mắt tươi sáng

Bắt nguồn từ kiểu makeup trái cây, Koh nói rằng phụ nữ Hàn Quốc thích nhất là phấn mắt có màu quả đào hoặc đỏ bóng. Chuyên viên này lý giải: "Hiệu ứng đôi mắt ửng đỏ trông giống như bạn vừa khóc, điều này làm phụ nữ hấp dẫn hơn, theo chuẩn mực của Hàn Quốc".

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 3
Phụ nữ Hàn Quốc sử dụng màu mắt tươi sáng thiên ửng đỏ để khiến đôi mắt long lanh hơn - Ảnh: Internet

4. Đôi mắt long lanh 

Nếu theo dõi nhiều video hưỡng dẫn trang điểm của Hàn Quốc, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tất cả đều sử dụng một dạng bút có ánh nhũ bạc hoặc lấp lánh để kẻ đường viền giữa mí mắt dưới.

Về thủ thuật này, Koh nói rằng, phụ nữ Hàn Quốc muốn đôi mắt trở nên long lanh và nghĩ đường viền lấp lánh này trông giống giọt nước mắt, từ đó tạo nên điểm thu hút.

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 4
Phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng kiểu trang điểm tự nhiên, trong sáng - Ảnh: Internet

6. Tạo túi mắt

Người Hàn Quốc quan niệm rằng phụ nữ có túi mắt sẽ sở hữu nụ cười đáng yêu, trong trẻo và rạng rỡ hơn. Thậm chí, một số người còn tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ tiêm chất béo để tạo bọng mắt. Koh nói: "Bọng mắt sẽ nổi bật khi mỉm cười làm bạn trông dễ thương hơn".

Để làm nổi bật đặc điểm này, vị chuyên gia này hướng dẫn,bạn nên kẻ một đường highlight tối màu bên dưới bọng mắt, sau đó là một ít phấn sáng ở giữa. 

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 5
Phụ nữ Hàn Quốc cố tình tạo ra bọng mắt để làm tăng vẻ đáng yêu và trẻ trung - Ảnh: Internet

7. Sử dụng mỹ phẩm trang điểm dạng nước

Tại Hàn Quốc, hầu hết phụ nữ đều sử dụng mỹ phẩm trang điểm dạng nước hay còn gọi là cushion. Nhờ vậy mà lớp makep giống như một lớp da thứ hai phủ lên giúp che giấu đi các khuyết điểm. Ngoài ra, kem nền dạng nước còn hạn chế khô giữ cho làn da luôn mềm mịn làm tăng vẻ trẻ trung.

Thì ra đây chính là 8 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 6
Nhờ dùng mỹ phẩm dạng nước mà lớp trang điểm của phụ nữ Hàn Quốc trở nên hoàn hảo hơn - Ảnh: Internet

Nhanh tay "bỏ túi" 7 bí quyết trang điểm của phụ nữ Hàn Quốc rồi áp dụng ngay, bạn sẽ trông ngọt ngào, xinh xắn và trẻ trung hơn rất nhiều. 

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