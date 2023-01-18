Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám

Trang điểm 18/01/2023 05:38

Để lớp trang điểm của bạn qua đêm không phải là vô hại như vẻ ngoài của nó. Ngoài việc làm hỏng bộ đồ ra giường của bạn, nó có thể làm hỏng vẻ ngoài của bạn. Nếu thường xuyên đi ngủ với hàng tấn sản phẩm trên người, bạn có thể gặp phải một số rủi ro nghiêm trọng.

Đôi lúc sự mệt mỏi cả ngày dài khiến bạn lười tẩy trang nhưng đây là cách bạn tạo cơ hội cho vi khuẩn làm hại làn da ngọc ngà của chính mình.

1. Nó làm tắc nghẽn lỗ chân lông

Nhiều sản phẩm trang điểm, đặc biệt là những sản phẩm có chứa silicon hoặc acrylic, có thể làm bít lỗ chân lông của bạn. Những thành phần này thấm vào lỗ chân lông của bạn và bẫy vi khuẩn và dầu tự nhiên bên trong chúng.

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 1

Sự kết hợp của dầu, mồ hôi, vi khuẩn và tế bào da chết có thể dẫn đến lỗ chân lông bị tắc. Nó có thể xảy ra ngay cả khi bạn trang điểm vào ban ngày, nhưng để nó qua đêm sẽ làm tăng khả năng này.

2. Nó gây ra mụn

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 2

Khi bạn không tẩy trang trước khi đi ngủ, làn da của bạn sẽ nhận được ít oxy hơn. Các hóa chất gây kích ứng trong đồ trang điểm cũng tiếp xúc với da bạn lâu hơn. Nếu làn da của bạn không được nghỉ ngơi sau khi trang điểm vào ban đêm, các hóa chất độc hại và thiếu oxy cuối cùng có thể dẫn đến nổi mụn và mụn trứng cá.

3. Nó có thể dẫn đến lão hóa sớm

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 3

Màu nhân tạo và các thành phần khác trong trang điểm có thể gây ra các phản ứng hóa học có hại và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Da của chúng ta hoạt động như một hàng rào bảo vệ đối với môi trường của chúng ta và nếu chúng ta không giúp nó 'thiết lập lại' vào ban đêm, khả năng phòng vệ của nó sẽ yếu đi và những thay đổi không mong muốn đối với kiểu gen của chúng ta có thể xảy ra. Trang điểm có thể cho phép các gốc tự do mà chúng ta tiếp xúc trong ngày, 'dính' vào da của chúng ta.

4. Nó có thể gây nhiễm trùng mắt và làm hỏng lông mi 

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 4

Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo chúng ta rằng nhiều sản phẩm trang điểm mắt có chứa formaldehyde, kim loại nặng và các chất độc khác. Ngủ với chất độc trên da có thể dẫn đến kích ứng và thậm chí khiến lông mi của bạn bị rụng sớm.

Theo một nghiên cứu trường hợp, nếu bạn không tẩy trang mascara thường xuyên, nó có thể dẫn đến viêm mắt và viêm kết mạc.

5. Môi nứt nẻ

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 5

Khi bạn tô son vào ban ngày, nó thường không lên màu hoàn hảo mọi lúc vì ăn uống sẽ khiến son trôi đi nhanh chóng. Nhưng khi bạn ngủ, son có đủ thời gian để hút hết độ ẩm trên môi. Nếu không lau sạch son môi trước khi đi ngủ, rất có thể bạn sẽ thức dậy với đôi môi khô và nứt nẻ.

6. Nó có thể dẫn đến tóc và da nhờn

Lười tẩy trang trước khi ngủ: Thói quen 'dẫn dụ' vi khuẩn tấn công da, ủ mầm sạm nám - Ảnh 6

Khi bạn đi ngủ với lớp trang điểm trên mặt, nó có thể để lại vết bẩn trên ga trải giường và dính trên tóc và da của bạn. Tóc của bạn có thể bị dính son bóng hoặc son môi suốt đêm và trở nên nhờn và rối. Tẩy trang đúng cách trước khi đi ngủ đặc biệt quan trọng đối với những người có làn da nhờn, vì nó có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

7. Làn da trở nên xỉn màu

Để lớp trang điểm qua đêm có thể khiến làn da của bạn trông thiếu sức sống vì sản phẩm bám lâu trên da. Ô nhiễm môi trường và các chất độc khác bị mắc kẹt trong lớp trang điểm của bạn, nếu bạn không cho làn da của mình nghỉ ngơi vào ban đêm khỏi mỹ phẩm trang điểm, điều đó có thể dẫn đến tình trạng da xỉn màu và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Theo Brightside

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