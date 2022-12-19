4 nỗi khổ dưỡng da của nàng công sở và cách hóa giải để da mịn căng, ngừa lão hóa

Trang điểm 19/12/2022 07:15

Tình trạng da khô tróc, lão hóa nhanh… là vấn đề mà rất nhiều nàng công sở gặp phải.

Cuộc sống văn phòng cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến làn da. Ảnh hưởng từ điều hòa, không khí, ánh sáng xanh của màn hình máy tính, nhiệt độ… khiến làn da khô tróc và nhanh lão hóa. Dưới đây là 4 nỗi khổ chuyện da dẻ mà nhiều nàng công sở hay mắc phải cũng như những cách hóa giải mà bạn rất nên ghim ngay.

1. Da khô vì ngồi điều hòa quá lâu

Điều hòa có tác dụng cân bằng không khí tại phòng làm việc, giúp không khí mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, điều hòa cũng khiến không khí bị khô, giảm độ ẩm. Thời gian làm việc lâu, ngồi điều hòa dài khiến làn da dễ khô tróc, mất nước, về lâu về dài còn làm giảm tính đàn hồi, khiến da lão hóa nhanh. Để hạn chế điều này, bạn nên tăng cường bổ sung nước, uống đủ 1,5 đến 2L nước mỗi ngày. Tại bàn làm việc, bạn có thể bổ sung thêm 1 chai xịt khoáng để luôn kịp thời cấp cứu, tăng cường độ ẩm cho làn da hàng ngày. Với chu trình skincare, bạn nên chú trọng vào các sản phẩm dưỡng ẩm sâu, cấp ẩm nhiều lớp để bổ sung độ ẩm da đã mất đi trong thời gian làm việc. Ngoài ra, sau mỗi 2 đến 3 tiếng làm việc, bạn nên đứng lên và đi lại 1 lúc, ra khỏi phòng làm việc để thay đổi không khí.

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2. Da đổ dầu bóng nhờn

Bên cạnh việc làm khô da, điều hòa còn khiến da đổ dầu nhiều hơn. Nhiều cô nàng thấy làn da lúc nào cũng bóng loáng như chảo mỡ. Điều này là bởi khi da khô, da sẽ tự động bật cơ chế kích hoạt, sản xuất nhiều dầu hơn để bù vào phần bị khô. Không chỉ khiến da đổ dầu bóng loáng, lớp dầu thừa này còn có thể tích tụ khiến da bí tắc, nảy sinh mụn, nhanh lão hóa.

Để hạn chế điều này, bên cạnh việc cấp ẩm đầy đủ cho làn da, bạn có thể viện trợ thêm sự giúp đỡ của các loại giấy thấm dầu và phấn phủ để thấm hút lớp dầu thừa.

4 nỗi khổ dưỡng da của nàng công sở và cách hóa giải để da mịn căng, ngừa lão hóa - Ảnh 2

3. Da nhanh lão hóa do tiếp xúc với ánh sáng xanh

Thời gian làm việc tại văn phòng, tiếp xúc với máy tính, điện thoại nhiều cũng khiến làn da nhanh lão hóa. Các thiết bị điện tử sẽ phát ra ánh sáng HEV light, hay còn gọi là ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh sẽ góp phần làm hình thành nếp nhăn lão hóa, da không đều màu.

Để giảm thiểu tác động từ ánh sáng xanh, bạn nên hạn chế tiếp xúc với màn hình điện tử khi không thật sự cần thiết, chọn tính năng "nightshift" giúp thiết bị phát ra ít ánh sáng xanh hơn khi đang hoạt động. Bạn nên ưu tiên cho các dòng kem chống nắng có khả năng chống ánh sáng xanh, và đừng quên đều đặn thoa lại kem chống nắng vào đầu giờ chiều.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng thêm các sản phẩm có chứa vitamin C – thành phần chống oxy hóa giúp hạn chế quá trình lão hóa, làm đều màu da, mờ thâm nám, tăng cường sản sinh collagen.

4 nỗi khổ dưỡng da của nàng công sở và cách hóa giải để da mịn căng, ngừa lão hóa - Ảnh 3

Dùng kem chống nắng chống ánh sáng xanh sẽ giúp bảo vệ da hiệu quả

4. Lão hóa mắt do thường xuyên nheo mắt

Thời gian làm việc lâu với máy tính, điện thoại cộng thêm không khí điều hòa khô hanh, khiến nhiều nàng bị khô mắt và thường xuyên nheo mắt để giảm bớt khó chịu. Về lâu về dài, việc nheo mắt sẽ khiến khóe mắt hình thành nếp nhăn, làm lộ rõ dấu vết lão hóa. Để hạn chế điều này thì bạn nên thủ sẵn 1 lọ thuốc nhỏ mắt nhân tạo giúp làm dịu, tránh khô mắt. Bạn đừng quên dừng lại và nghỉ ngơi sau mỗi 1 tiếng làm việc để tránh mắt làm việc quá sức. Ngoài ra, một lọ kem dưỡng mắt chất lượng sẽ giúp làm dịu vùng da này, giảm thiểu sự hình thành vết nhăn lão hóa.

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