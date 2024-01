Theo kết luận của Hội đồng Khoa học kỹ thuật của bệnh viện, về quá trình điều trị, thai phụ Nguyễn Thị N.Y cao 1,60m, ước lượng cân nặng con khoảng 3,2 kg, thai lần 2 nên tại thời điểm nhận bệnh không có chỉ định mổ lấy thai. Thai 40 tuần cộng 1 ngày được đánh giá sức khỏe thai và khởi phát chuyển dạ là phù hợp, diễn biến cuộc chuyển dạ từ lúc đặt bóng foley vào ống cổ tử cung đến lúc có chuyển dạ và khi rặn sinh là bình thường. Khi cổ tử cung mở hết, sản phụ rặn sinh, thì sản phụ rặn yếu nên bác sĩ cho chỉ định sinh giúp bằng phương pháp sinh giác hút, đúng theo chỉ định trong quy trình của Bộ Y tế. Sau sinh, sản phụ được theo dõi sát trong hai giờ đầu, được phát hiện sớm băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Sản phụ đã nhanh chóng được thực hiện phẫu thuật nhằm ngăn tình hình chảy máu tiến triển; do đó, lượng máu mất không nhiều.

Tuy vậy, sản phụ có tình trạng ngưng tim đột ngột trên bàn mổ, bệnh trở nặng và diễn tiến nhanh, các xét nghiệm cho thấy có tình trạng tắc mạch phổi. Quá trình cấp cứu khi sản phụ diễn biến đều kịp thời, nhanh chóng, đúng quy trình. Bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực tập trung cứu chữa sản phụ. Các bác sĩ vừa hồi sức, vừa tiếp tục phẫu thuật can thiệp nhằm cầm máu, đồng thời mời lãnh đạo bệnh viện, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cùng hội chẩn, hồi sức, cấp cứu cho sản phụ. Tuy nhiên, do bệnh lý của sản phụ quá nặng, diễn biến nhanh nên không qua khỏi. Theo kết luận của Hội đồng Khoa học kỹ thuật, nguyên nhân tử vong của sản phụ nghi ngờ nhiều do tắc mạch phổi - rối loạn đông máu và đông máu rải rác trong lòng mạch. Chẩn đoán tử vong: Suy hô hấp - tuần hoàn cấp không hồi phục, theo dõi do tắc mạch phổi/ Hậu phẫu cắt tử cung bán phần do băng huyết sau sinh giờ thứ 2/ Thai lần 2, 40 tuần 3 ngày đông máu rải rác trong lòng mạch.

Về phần trẻ sơ sinh, bác sĩ Hiếu thông tin thêm, hiện tại vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng Sơ sinh của khoa Nhi. Bệnh viện đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực và hội chẩn chuyên môn trực tuyến với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) đảm bảo các nguồn lực tốt nhất điều trị cho bé.