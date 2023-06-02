Ngày 1/6, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, phẫu thuật ca thai nhi bị chèn ép đường thở do các khối u bẩm sinh làm tắc nghẽn đường thở khỏi bụng mẹ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sản phụ là chị B.T.X.H (32 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) mang thai lần thứ 2. Qua sàng lọc dị tật và sàng lọc tiền sản giật 3 tháng đầu cho kết quả nguy cơ thấp. Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ - Ảnh: Báo Dân Việt Tuần thai 21, chị H. khám và siêu âm hình thái phát triển vùng mặt và cổ bên phải thai nhi có khối echo nghi là bướu bạch huyết vùng mặt cổ bên phải. Sau đó, chị được các bác sĩ tư vấn chọc ối để xác định các bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen có thể. Tuy nhiên, vì lo lắng sẩy thai sau chọc ối nên chị H. quyết định không chọc ối.

Trước đó 3 năm, chị H. bị tiểu đường thai kỳ và được điều trị tiết chế. Lần này, chị H. tiếp tục bị tiểu đường thai kỳ. Khi thai nhi càng lớn thì kích thước khối bướu vùng cổ cũng tăng lên theo tuần. Đến tuần thai thứ 36, các bác sĩ khám đánh giá lại tình trạng sức khỏe của thai phụ và thai nhi xác định tổn thương chỉ ở vùng má, cổ phải kích thước to thêm, có dấu hiệu xâm lấn chén ép vùng hầu miệng, hầu thanh quản.

Đồng thời, bác sĩ cho biết khi thai 21 tuần, khối bướu khoảng 2,9cm, lúc thai 26 tuần khối bướu là tăng lên 6,4cm, thai 31 tuần kích thước khối bướu tăng lên là 9,5cm. Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 31/5, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp kích thước khối u lớn, tiên lượng nặng, có khả năng suy hô hấp sau sinh. Nên thống nhất sẽ tiến hành phẫu thuật EXIT (phẫu thuật thông đường thở cho trẻ sơ sinh trong lúc mổ bắt con) khi thai lớn hơn 37 tuần. Cuộc phẫu thuật diễn ra lúc 9h, 2 ê-kíp phẫu thuật bao gồm khoa Sản và khoa Nhi phối hợp nhịp nhàng giúp khai thông đường thở duy trì hô hấp tuần hoàn cho trẻ ngay khi chào đời. Bé sơ sinh được chuyển viện an toàn về bệnh viện Nhi đồng Thành phố để chăm sóc sau ca mổ - Ảnh: VTC News Trong lúc các bác sĩ khoa sản vừa tiến hành rạch ra và cơ tử cung đưa đầu em bé ra ngoài thì bác sĩ khoa nhi lập tức tiến hành đặt nội khí quản ngay trước khi bé được đưa ra khỏi tử cung người mẹ. Sau đó, bé được hồi sức, bóp bóng rồi gắn với máy thở chuyển viện an toàn về bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hiện tại, sức khỏe của bé bước đầu ổn định.

Một sản phụ ở Bắc Giang mắc bệnh cực hiếm, may mắn được bác sĩ phẫu thuật cứu cả mẹ và con Chị Nguyễn Thị N. (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chuyển dạ ở tuần 37 thai kỳ với ngôi thai ngang và bị xoắn tử cung - một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp nhưng may mắn được cứu sống cả mẹ và con.

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