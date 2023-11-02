Tin lời 'thầy lang' đắp lá thuốc để chữa nhọt, bé trai 14 tuổi bị hoại tử, suýt mất cả ngón tay

Tin y tế 02/11/2023 06:10

Thời điểm nhập viện, ngón tay của cháu bé đã bị nhiễm khuẩn, hoại tử, lộ gân xương, chảy mủ nhiều, bốc mùi hôi thối, xung quanh sưng nề nhiều, hạn chế vận động.

Theo thông tin từ Dân Trí, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiến hành điều trị thành công cho bệnh nhi 14 tuổi bị hoại tử, viêm xương ngón tay do dùng thuốc lá nam đắp chữa nhọt.

Trước đó nửa tháng, em N.T.M.T. (14 tuổi, trú Nghệ An) xuất hiện khối nhọt ở tay. Gia đình chủ quan nên không đưa cháu T. đi viện mà đưa đến một thầy lang để xin thuốc lá về đắp lên vết thương.

Sau khi đắp thuốc lá, vết thương không giảm mà còn sưng to và diễn biến nặng hơn. Gia đình sau đó đã đưa cháu T. đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Thời điểm nhập viện, ngón tay của cháu T. đã bị nhiễm khuẩn, hoại tử, lộ gân xương, chảy mủ nhiều, bốc mùi hôi thối, xung quanh sưng nề nhiều, hạn chế vận động.

Tin lời 'thầy lang' đắp lá thuốc để chữa nhọt, bé trai 14 tuổi bị hoại tử, suýt mất cả ngón tay - Ảnh 1
Vết thương của cháu T. - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tiền Phong, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và chụp chiếu để điều trị. Qua kết quả chụp chiếu, các bác sĩ xác định cháu T. bị viêm xương ngón I bàn tay trái. Cháu bé sau đó được các bác sĩ phẫu thuật để nạo bỏ tổ chức viêm xương, cắt lọc, tạo vạt che phủ vết thương. Qua đó giữ lại được ngón tay bị thương cho bệnh nhi.

Sau 7 ngày phẫu thuật, hiện cháu T. đã ổn định sức khỏe, vết thương dần ổn định và trở lại bình thường.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo, người dân không được tự ý điều trị các vết thương không rõ nguyên nhân bằng các loại thuốc nam chưa được kiểm chứng. Việc điều trị không có khoa học này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn.

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Từ khóa:   đắp thuốc nam tin y tế sức khoẻ hoại tử

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