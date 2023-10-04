Ngày 04/08/2023 vừa qua, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật ghép thận tự thân thành công cho bệnh nhi Hoàng T. T., 7 tuổi, bị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận. Phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và thành công, giúp bé sinh hoạt và sống vui khoẻ như một trẻ bình thường.

Cuộc mổ kéo dài 4 giờ và đã thực hiện thành công. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Được biết, từ tháng 12/2022, cháu T. bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu và sau đó đi khám phát hiện tăng huyết áp, chỉ số huyết áp cao nhất ghi nhận là 170/80 mmHg. Kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận còn 37%. Em được thực hiện nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại và được điều trị nội khoa. Đến tháng 5/2023, em được giới thiệu đến khám tại khoa Tim Mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, Bác sĩ kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị hẹp khít động mạch thận bên phải trên siêu âm. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao huyết áp kéo dài cần phải can thiệp kịp thời, tránh hậu quả hư hoàn toàn thận phải.