Thực hiện thành công ca ghép thận tự thân ở bệnh nhi 7 tuổi

Tin y tế 04/10/2023 19:40

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật ghép thận tự thân thành công cho bệnh nhi Hoàng T. T., 7 tuổi giúp bé sinh hoạt và sống vui khoẻ như một trẻ bình thường.

 

Ngày 04/08/2023 vừa qua, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật ghép thận tự thân thành công cho bệnh nhi Hoàng T. T., 7 tuổi, bị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận. Phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và thành công, giúp bé sinh hoạt và sống vui khoẻ như một trẻ bình thường.

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Cuộc mổ kéo dài 4 giờ và đã thực hiện thành công. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Được biết, từ tháng 12/2022, cháu T. bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu và sau đó đi khám phát hiện tăng huyết áp, chỉ số huyết áp cao nhất ghi nhận là 170/80 mmHg. Kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận còn 37%. Em được thực hiện nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại và được điều trị nội khoa. Đến tháng 5/2023, em được giới thiệu đến khám tại khoa Tim Mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, Bác sĩ kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị hẹp khít động mạch thận bên phải trên siêu âm. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao huyết áp kéo dài cần phải can thiệp kịp thời, tránh hậu quả hư hoàn toàn thận phải.

Thực hiện thành công ca ghép thận tự thân ở bệnh nhi 7 tuổi - Ảnh 2
Phẫu thuật có sự tham gia của các bác sĩ chuyên ngành bệnh viện Chợ Rẫy và đội ngũ Ngoại Thận-Tiết niệu, Phẫu thuật-Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Thực hiện thành công ca ghép thận tự thân ở bệnh nhi 7 tuổi - Ảnh 3
Đây là 1 trong những trường hợp ghép thận tự thân đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ngày 31/5/2023, bệnh nhân được tiến hành chụp mạch máu thận và sẽ can thiệp nong mạch máu trong lúc chụp nếu thuận lợi. Tuy nhiên việc can thiệp diễn ra khó khăn do động mạch thận phải hẹp khít. Sau đó các bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch, Ngoại Thận-Tiết niệu của bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hội chẩn cùng chuyên gia PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm- Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi. Phẫu thuật có sự tham gia của các bác sĩ chuyên ngành bệnh viện Chợ Rẫy và đội ngũ Ngoại Thận-Tiết niệu, Phẫu thuật-Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Cuộc mổ kéo dài 4 giờ và đã thực hiện thành công.

Thực hiện thành công ca ghép thận tự thân ở bệnh nhi 7 tuổi - Ảnh 4
Bệnh nhân 7 tuổi cùng người thân và các Y, Bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1

Sau phẫu thuật thận sau khi ghép vào được cấp máu đầy đủ, bệnh nhi được săn sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại và khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, huyết áp bệnh ổn định. Bé được ra viện sau đó 10 ngày với sự vui mừng của gia đình và bệnh viện. Hiện tại huyết áp bệnh nhi trở về bình thường.

Theo Tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Hùng- Trưởng khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, đây là 1 trong những trường hợp ghép thận tự thân đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và là bước tiến mới của bệnh viện trong việc phát triển đơn vị ghép thận.

(Theo Bs. Nguyễn Ngọc Tường Vy – Phòng KHTH Bệnh viện Nhi Đồng 1) 

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Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho bé M.K. (1 tuổi, ở Nghệ An) bị cao huyết áp, suy tim do hẹp động mạch thận phải.

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