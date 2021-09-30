Phát hiện bất ngờ về hiệu quả của vaccine AstraZeneca: Đạt đến 83,5% ở người trên 65 tuổi

AstraZeneca vừa công bố những dữ liệu mới nhất về hiệu quả của vaccine AstraZeneca trong một thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Chile và Peru.

Theo tờ Reuters đưa tin, vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 đã chứng minh được hiệu quả đạt 74% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và con số này sẽ tăng lên 83,5% ở người trên 65 tuổi. Con số này được công bố theo kết quả thử nghiệm lâm sàng mới nhất của công ty AstraZeneca vào ngày 29/9.

Trong thử nghiệm, hiệu quả tổng thể của AstraZenece là 74%, thấp hơn so với con số báo cáo tạm thời vào tháng 3 (79%). Vài ngày sau khi công bố con số 79%, công ty đã điều chỉnh lại hiệu quả của vaccine là 76%.

Về thử nghiệm lâm sàng mới được tiến hành trên hơn 26.000 tình nguyện viên ở Mỹ, Chile và Peru. Tất cả đều được tiêm hai liều vaccine AstraZeneca cách nhau khoảng một tháng. Kết quả là không có trường hợp nào mắc COVID-19 có triệu chứng nghiêm trọng trong số hơn 17.600 người tham gia được tiêm vaccine AstraZeneca.

Ở nhóm 8.500 tình nguyện viên được tiêm giả dược, có 8 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng nghiêm trọng. Ngoài ra, có hai trường hợp tử vong trong nhóm dùng giả dược nhưng không có trường hợp tử vong nào trong số những người được tiêm vaccine AstraZeneca.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Anna Durbin - nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), một trong những điều tra viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Tôi rất bất ngờ. Vaccine AstraZeneca cũng có khả năng bảo vệ cao chống lại bệnh nặng và nhập viện".

Trong thử nghiệm, không có trường hợp nào gặp phải tác dụng phụ đông máu hiếm gặp được gọi là thuyên tắc huyết khối kèm giảm tiểu cầu, hội chứng được cho là có liên quan đến vaccine AstraZeneca.

Vào cuối tháng 7, AstraZeneca cho biết, họ đã lên kế hoạch nộp hồ sơ lên FDA để xin được cấp phép đầy đủ, thay vì chỉ cấp phép sử dụng khẩn cấp. Công ty AstraZeneca đang nghiên cứu các liều tăng cường cho những người đã tiêm hai liều vaccine AstraZeneca hoặc vaccine công nghệ mRNA như Pfizer / BioNTech hoặc Moderna.

Vaccine AstraZeneca được phép sử dụng ở hơn 170 quốc gia. Người phát ngôn của công ty cho biết họ dự kiến ​​sẽ nộp đơn xin cấp phép ở Mỹ vào cuối năm nay.

'Điểm mặt, chỉ tên' 9 loại vaccine ngăn ngừa bệnh tật đã thay đổi vận mệnh của nhân loại Trước khi xuất hiện tác nhân gây bệnh, vaccine có tác dụng chống lại bệnh tật bằng cách tạo ra các kháng thể cho hệ thống miễn dịch. Đồng thời, vaccine như tạo một "lớp vỏ" bảo vệ mạnh mẽ chống lại các triệu chứng nguy hiểm và tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-bat-ngo-ve-hieu-qua-cua-vaccine-astrazeneca-dat-den-83-5-o-nguoi-tren-65-tuoi-427877.html