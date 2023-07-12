Nóng: Số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tiếp tục tăng, các giường bệnh chật kín tại TP.HCM

Tin y tế 12/07/2023 13:46

Hiện nay, số trẻ nhập viện đã tăng gấp 3-4 lần so với 3 tuần trước và xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Theo thông tin từ báo Lao động, Bác sỹ Dư Tấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, những ngày qua bệnh viện liên tục trong tình trạng quá tải, bệnh nhi nhập viện vì mắc bệnh tay chân miệng tăng cao khiến các giường bệnh phải nằm ghép. Trong phòng cấp cứu cũng không ngoại lệ.

Nóng: Số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tiếp tục tăng, các giường bệnh chật kín tại TP.HCM - Ảnh 1
ác sỹ Dư Tấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: VietNamPlus

Từ ngày 10/7, khoa đã tiếp nhận 204 ca bệnh tay chân miệng điều trị nội trú. Mặc dù, bệnh viện cho các bé xuất viện liên tục khi tình trạng ổn định nhưng lại phải nhận thêm khoảng 60 ca mỗi ngày. Ngày nào cũng có trẻ phải đặt nội khí quản và chuyển xuống các khoa hồi sức. Bệnh tay chân miệng đang tiến sát đỉnh dịch. 

Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú cho khoảng 400 trẻ mắc tay chân miệng/ngày tại 8 phòng khám. Còn tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc có 12 trẻ phải nằm hồi sức, trong đó có 6 trẻ phải thở máy và 2 trường hợp phải lọc máu. Khoa đã chuẩn bị sẵn sàng 20 trong tổng số 30 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng. 

Nóng: Số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tiếp tục tăng, các giường bệnh chật kín tại TP.HCM - Ảnh 2
Bác sĩ đang khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng - Ảnh: Báo Lao động

Trẻ được tái khám liên tục để kịp thời phát hiện dấu hiệu chuyển nặng. Bệnh nhi nhập viện và xuất viện liên tục, dồn ứ vào những ngày cuối tuần và đầu tuần.

Một cậu bé gần 2 tuổi phải thở oxy vì mắc tay chân miệng độ 3, xuất hiện các cơn ngưng thở. Mặc dù bác sĩ đã truyền 2 lần immunoglobulin nhưng tình hình của bé chưa ổn định. Bé vẫn tiếp tục phải xét nghiệm để đánh giá tình trạng bội nhiễm và viêm màng não.

Theo nguồn tin từ VietNamPlus, trước tình hình trên, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã mở rộng thêm một tầng lầu (tầng 5) để Khoa Nhiễm thần kinh nhận thêm trẻ mắc bệnh. Công suất tối đa có thể lên đến 300 giường, chưa kể khu vực các khoa hồi sức. Tạm thời tầng mới sẽ tiếp nhận trẻ tay chân miệng điều trị dịch vụ.

Chị Nguyễn Thị Thu Trinh (21 tuổi, Bình Chánh) cho biết con trai nhập viện vào cuối tuần trước. Bé phải nằm chung với 4-5 trẻ khác. Chị Trinh và nhiều phụ huynh đã đưa con ra hành lang nghỉ ngơi.

Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân chính khiến tay chân miệng năm nay đến sớm và các ca chuyển nặng hơn là do sự xuất hiện của chủng virus EV71. Bộ Y tế cũng đã có phương án đảm bảo về thuốc điều trị. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh lý này gồm: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Khoa Nhi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Nóng: Số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện tiếp tục tăng, các giường bệnh chật kín tại TP.HCM - Ảnh 3
Biểu hiện trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Các bác sỹ khuyến cáo, điều quan trọng nhất là cần kịp thời phát hiện dấu hiệu biến chứng của trẻ khi mắc tay chân miệng. Khi mắc tay chân miệng, trẻ có thể đột ngột chuyển nặng, suy hô hấp, nguy kịch chỉ trong vài giờ. Do đó, phụ huynh nên cho con đi khám ở cơ sở y tế gần nhất khi nghi ngờ mắc tay chân miệng để được xác định bệnh, theo dõi sát.

Dự báo dịch tay chân miệng năm nay sẽ "nóng" nên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các bệnh viện: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới... lên phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống số ca bệnh gia tăng. Về vấn đề thuốc điều trị, Bộ Y tế cũng đã có phương án đảm bảo các loại thuốc điều trị hiệu quả cho các bệnh viện của Thành phố.

 

Báo động: Số trẻ mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh ở TP.HCM, diễn biến và biến chứng khó lường

Báo động: Số trẻ mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh ở TP.HCM, diễn biến và biến chứng khó lường

Ngày 7/7, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh và có thể kéo dài nếu không có các biện pháp dự phòng bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tay chân miệng chủng virus EV71 biến chứng tay chân miệng

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 6 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 30 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn