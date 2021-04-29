Nóng: Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly ở Nghệ An

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 2795.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe Đời sống, trường hợp dương tính mới phát hiện là F1 của bệnh nhân 2795 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Sau khi về cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, 2 trường hợp này được xếp ở chung 1 phòng tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông (Nghệ An). Được biết, cả 2 đều là công dân nhập cảnh về từ Nhật Bản vào ngày 14/4.

Ngày 20/4, khi bệnh nhân 2795 được phát hiện, lập tức trường hợp F1 này được sắp xếp ở riêng một phòng, lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất và lần thứ hai đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến lần xét nghiệm thứ 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm Covid-19 ở Nghệ An - Ảnh: Bộ Y tế

Trong ngày hôm nay 29/4, trường hợp dương tính này được chuyển sang khu điều trị của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An báo cáo với Bộ Y tế để công bố mã số ca bệnh.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trong số 3 bệnh nhân COVID-19 là 2766, 2767 và 2795 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nam thì 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, theo dõi tích cực.

Tình hình sức khỏe của lễ tân khách sạn và 4 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19: Có tổn thương kính mờ nhưng chưa phải thở máy hay ôxy Đoàn chuyên gia gồm 11 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tại Yên Bái đã ghi nhận 4 người mắc COVID-19, ngoài ra có 1 nhân viên lễ tân khách sạn nơi cách ly bị lây nhiễm. Hiện tại tình hình sức khỏe của những bệnh nhân này đang được theo dõi gắt gao.

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