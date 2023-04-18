Trong tuần này, số ca bệnh Covid-19 được ghi nhận tại Đồng Nai tăng hơn so vớ tuần trước. Trong đó, xuất hiện chùm ca bệnh tại một doanh nghiệp sản xuất.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/4, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trong tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 7 ca nhiễm Covid-19, trong khi tuần trước đó chỉ ghi nhận 1 ca.

Trong số 7 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận, có 3 ca bệnh thuộc chùm ca ghi nhận tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa), 2 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. 2 ca còn lại ghi nhận tại huyện Định Quán và huyện Thống Nhất.



Ngành Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên mang khẩu trang nơi công cộng - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Dân Việt, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, nhằm kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở Y tế Đồng Nai đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố theo dõi sát các chùm ca bệnh Covid-19 mới phát sinh có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh. Qua đó theo dõi, bám sát các chùm ca bệnh phát sinh tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục để tránh lây lan.

Ngoài ra, ngành y tế cũng đề nghị bệnh nhân mắc Covid-19 quan tâm theo dõi sức khỏe hoặc nhập viện điều trị đối với nhóm có nguy cơ cao như: phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi; hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.



Tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh: Dân Việt

Song song đó, ngành y tế cũng đề nghị người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại những nơi tập trung đông người, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ghi-nhan-chum-ca-benh-covid-19-trong-mot-doanh-nghiep-tai-ong-nai-573849.html