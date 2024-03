VietNamNet dẫn tin theo Kyodo, công ty dược phẩm của Nhật Bản liên tiếp nhận được báo cáo về các ca bệnh liên quan đến thực phẩm chức năng "beni-koji choleste help" từ ngày 22/3 tới nay. Ngoài 5 nạn nhân trên, khoảng 100 người khác phải nhập viện sau khi dùng sản phẩm của Kobayashi. Khoảng 680 người khác đã được hoặc mong muốn điều trị ngoại trú do có các triệu chứng nghi ngờ như sưng tấy và mệt mỏi. Kobayashi hứa sẽ bồi thường cho họ. Hãng này cũng nhận tới 12.000 thắc mắc về vấn đề trên.

Theo mekongasean, Giới chuyên gia cho rằng: "Bản thân gạo men đỏ an toàn, mối nguy hiểm cho sức khỏe rất có thể do một chất chưa xác định nào đó đã xâm nhập vào các lô thực phẩm chức năng được sản xuất trong một khung thời gian nhất định".

Gạo men đỏ là một loại gạo được lên men bằng cách sử dụng khuẩn nấm đặc biệt, phổ biến trong y học cổ truyền của các nước châu Á. Loại gạo này chứa hợp chất monacolin K là lựa chọn để giảm mức cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch thay cho các loại thuốc đắt tiền. Các tác dụng khác của gạo men đỏ gồm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, cân bằng đường huyết và cải thiện insulin.

Bác sỹ Rei Shibata tại Trường Y khoa Đại học Nagoya cho biết, gạo men đỏ là một chất an toàn nên các tác dụng phụ nguy hiểm do sản phẩm của Kobayashi gây ra rất có thể do một thứ gì đó xuất hiện hoặc trộn vào trong quá trình sản xuất.

Hình ảnh về sản phẩm. Ảnh: Mekongasean

"Gạo đỏ lên men chứa chất tương tự trong loại thuốc mà chúng tôi thường kê cho bệnh nhân để giảm mức cholesterol. Đó là lý do gần đây loại gạo đó được sử dụng phổ biến trong thực phẩm chức năng quảng cáo giảm cholesterol," bác sỹ Shibata giải thích.

Trước đó, châu Âu đã có báo cáo về các mối nguy hiểm cho sức khỏe từ sản phẩm sử dụng gạo men đỏ dẫn tới một quy định vào năm 2019 về mức citrinin tối đa ở thực phẩm chức năng. Đây là một chất đôi khi được tìm thấy trong gạo men đỏ có thể tạo ra độc tố nấm mốc dẫn tới bệnh thận.

Tuy nhiên, hãng dược phẩm Kobayashi khẳng định không tìm thấy citrinin trong sản phẩm của mình.

Hãng dược phẩm Kobayashi cùng Bộ Y tế Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân của các ca tử vong. Mối liên hệ giữa số người chết và thực phẩm chức năng vẫn chưa rõ ràng nhưng ngay sau khi nhận được phản hồi từ người dùng Kobayashi đã tiến hành thu hồi sản phẩm.