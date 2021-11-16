Nhà thuốc Ngọc Anh - Mang thuốc tốt đến cho mọi người với tâm thành chân tình nhất

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay khiến cho mọi người dần chuyển hướng sang mua hàng online nhiều hơn. Do đó, các sàn thương mại điện tử đang phát triển hơn bao giờ hết, không chỉ về đồ gia dụng, quần áo mà cả những mặt hàng thiết yếu như thuốc, thực phẩm chức năng cũng dễ dàng tìm thấy thấy trên các sàn thương mại điện tử ấy. Và Nhà thuốc Ngọc Anh chính là một cái tên không thể không nhắc tới khi nói về mua bán online trong lĩnh vực y tế.

Khi nền kinh tế phát triển, mọi người có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và người thân, do đó nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng tăng lên. Hiểu được điều này, nhà thuốc Ngọc Anh ngày càng mở rộng danh mục sản phẩm về tất cả các nhóm hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, sữa cho mẹ và bé,... đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. Tất cả các sản phẩm đều đến từ các thương hiệu lớn và uy tín như thuốc cai rượu Esperal , xà phòng handmade, nước hoa Foelle, Hemono Gel…

Không giống như các nhà thuốc truyền thống khác, nhà thuốc Ngọc Anh rất sáng tạo trong việc vừa kết hợp bán hàng trực tiếp vừa bán online trên website riêng của mình. Website của nhà thuốc được thiết kế vô cùng tinh tế, bắt mắt thuận tiện cho việc tìm kiếm những thông tin hay đánh giá về sản phẩm cũng như các bài viết về bệnh học, review thực phẩm chức năng đang được mọi người quan tâm nhất hiện nay.

Không những vậy, đến với website nhà thuốc Ngọc Anh, bạn còn được nâng cao kiến thức cho mình qua những bài viết về bệnh học, tin tức y tế được cập nhật từng giờ từng ngày.

2, Tổ chức thành viên của nhà thuốc Ngọc Anh

Nhà thuốc Ngọc Anh là cả tâm huyết của dược sĩ Lưu Ngọc Anh - cựu sinh viên trường đại học danh giá Dược Hà Nội. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dược sĩ Lưu Anh đã mong muốn sau này có thể mở được nhà thuốc được nhiều người biết đến, mang lại những sản phẩm tốt nhất cho mọi người.

Nhà thuốc Ngọc Anh phát triển được như ngày hôm nay là nhờ công lớn của những dược sĩ tư vấn, bán hàng dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết với nghề. Ngoài ra, không thể không kể đến đội ngũ phụ trách quản lý website cho nhà thuốc. Họ luôn tích cực, chăm chỉ và nhạy bén để tổng hợp kiến thức về y tế một cách chính xác nhất, nhanh chóng đăng bài lên website cho khách hàng tham khảo và nâng cao ý thức cho mình.

3, Nhà thuốc Ngọc Anh - Định hướng phát triển

Với mục tiêu đặt sức khỏe của khách hàng lên trên hết, nhà thuốc Ngọc Anh cố gắng hết mình, chăm chỉ tìm tòi và cập nhật thông tin về sản phẩm sớm nhất để đảm bảo khách hàng kính yêu được tiếp cận với sản phẩm chất lượng tốt và tiếp thu những tin tức chính xác.

Mở rộng danh mục sản phẩm với giá cả phải chăng chính là sứ mệnh của nhà thuốc Ngọc Anh trong suốt những năm qua và cả trong tương lai.

4, Nhà thuốc Ngọc Anh - Chính sách mua bán thuốc

Nhà thuốc Ngọc Anh phát triển được như hiện nay là nhờ sự quan tâm, ưu ái rất lớn từ phía khách hàng. Để tỏ lòng biết ơn, nhà thuốc Ngọc Anh thường xuyên có những chương trình khuyến mại, tặng quà cho khách hàng khi đến với nhà thuốc. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội cho nhà thuốc để có thể kết nối với nhiều khách hàng và nhận đánh giá một cách chính xác, chân thực nhất.

Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng cập nhật tin tức về sản phẩm mình chọn hoặc về các thuốc mới qua email riêng đăng ký với nhà thuốc. Ngoài ra, bạn cũng được giải đáp tất cả các băn khoăn khi liên hệ với đội ngũ chuyên viên tư vấn của nhà thuốc, họ là những người có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với nghề và đã trải qua nhiều vòng phỏng vấn để được làm việc chính thức.

5, Nhà thuốc Ngọc Anh có uy tín không?

Nhà thuốc Ngọc Anh là nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP của Bộ Y tế. Nhà thuốc luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào khách hàng cần, nhận được sự quan tâm, ưu ái và tin tưởng của họ.

Sự tin tưởng của khách hàng chính là nguồn động lực to lớn để nhà thuốc Ngọc Anh cố gắng, nỗ lực từng ngày nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm!

Thông tin liên hệ:

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Địa chỉ:

Cơ sở 1: CT12B Kim Văn Kim Lũ, Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cơ sở 2: Ki ốt 43 - chợ huyện Nga Sơn - thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hotline: 098.572.9595

Website: https://nhathuocngocanh.com/