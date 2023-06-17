Người phụ nữ bị sán não vì thường xuyên ăn tiết canh để giải nhiệt cơ thể

Tin y tế 17/06/2023 15:49

Người phụ nữ (58 tuổi) đang khỏe mạnh bỗng đau đầu dữ dội, ngã tại nhà, bác sĩ phát hiện sán làm tổ trong não.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, nữ bệnh nhân N.T.O (58 tuổi, huyện An Sách, tỉnh Hải Dương) được chẩn đoán bị ấu trùng sán lợn lên não sau khi ngã quỵ tại nhà.

Người phụ nữ bị sán não vì thường xuyên ăn tiết canh để giải nhiệt cơ thể - Ảnh 1

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám và điều trị - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Gia đình cho biết, bà O. hay bị nóng nên mua tiết canh lợn về tự đánh ăn cho mát. Mỗi tháng, bà ăn tiết canh khoảng một lần và nghĩ rằng mua về tự làm sẽ sạch sẽ, đảm bảo. Sau khi bị ngã, bà đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Hải Dương điều trị 7 ngày, sau đó bà được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị. Tại đây, bà được chẩn đoán bị ấu trùng sán lợn lên não và được chuyển sang Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Tiến hành các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân mắc sán trong não. Sau một liệu trình điều trị, bệnh của bà N.T.O đã ổn định, về nhà dùng thuốc. Tuy nhiên, ở lần tái khám này, bà đang có hiện tượng phù não và cần phải nhập viện điều trị. Sau khi điều trị tại đây, bệnh tình bà O. đã thuyên giảm, được về nhà uống thuốc theo đơn bác sĩ. Dịp này bà O. xuống bệnh viện để kiểm tra lại. 

Người phụ nữ bị sán não vì thường xuyên ăn tiết canh để giải nhiệt cơ thể - Ảnh 2
Hình ảnh ấu trùng di chuyển dưới da người - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, BS Phan Thị Thu Phương - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ - cho biết: Các biểu hiện nhiễm sán của bệnh nhân O. sẽ khiến nhiều người lầm tưởng sang bệnh tai biến, đột quỵ. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nửa người và các di chứng kèm theo.

TS.BS Trần Huy Thọ - Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, nguyên nhân nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở người là do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, thói quen ở một số vùng miền, ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín như: Tiết canh, nem trạo, nem thính, rau sống….

Người phụ nữ bị sán não vì thường xuyên ăn tiết canh để giải nhiệt cơ thể - Ảnh 3

TS.BS Trần Huy Thọ phân tích hình ảnh tổn thương não trên phim chụp bệnh nhân bị sán não - 

Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

 

Hơn nữa, ở vùng núi, tình trạng chăn thả lợn rông vẫn còn nhiều. Trong chất thải của lợn có thể có trứng sán. Khi người hoặc động vật ăn phải rau cỏ, thực phẩm có trứng sán thì sẽ bị nhiễm sán lợn.

Tiết canh không phải thực phẩm giúp giải nhiệt như nhiều người nghĩ. Ăn tiết canh thấy mát không đồng nghĩa với việc thứ này giúp giải nhiệt cơ thể.

Những năm trở lại đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, bị nhiễm các loại ký sinh trùng có tổn thương ở não. Những bệnh nhân này đã từng đi khám ở rất nhiều các cơ sở y tế từ tư nhân tới cơ sở y tế bệnh viện công ở tỉnh và Trung ương nhưng không chẩn đoán ra bệnh.

Nhiều người nghĩ mình mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên đã điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm. Khi đến bệnh viện đã ở giai đoạn tương đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não khiến người bệnh phải chịu nhiều di chứng suốt đời (giảm thị lực, co giật như động kinh....).

Bác sĩ khuyến cáo

Nếu phát hiện có biểu hiện bất thường dưới da, u nhỏ trong cơ như hạt đậu tương hoặc hạt lạc, đau đầu, co giật, hay đã từng đi ngoài có đốt sán, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, điều trị bệnh kịp thời.

Hàng chục con giòi làm tổ trong khí quản của bệnh nhân vì bị nhiễm trùng nặng

Hàng chục con giòi làm tổ trong khí quản của bệnh nhân vì bị nhiễm trùng nặng

Bác sĩ nhắc nhở cần cẩn trọng vệ sinh calnuyn khí quản mỗi ngày, kiểm tra màu sắc, che lỗ mở khí quản bằng miếng gạc ẩm để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào.

Xem thêm
Từ khóa:   ký sinh trùng sán lợn Bệnh ấu trùng sán lợn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn