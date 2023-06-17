Người phụ nữ bị sán não vì thường xuyên ăn tiết canh để giải nhiệt cơ thể

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, nữ bệnh nhân N.T.O (58 tuổi, huyện An Sách, tỉnh Hải Dương) được chẩn đoán bị ấu trùng sán lợn lên não sau khi ngã quỵ tại nhà.

Tiến hành các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân mắc sán trong não. Sau một liệu trình điều trị, bệnh của bà N.T.O đã ổn định, về nhà dùng thuốc. Tuy nhiên, ở lần tái khám này, bà đang có hiện tượng phù não và cần phải nhập viện điều trị. Sau khi điều trị tại đây, bệnh tình bà O. đã thuyên giảm, được về nhà uống thuốc theo đơn bác sĩ. Dịp này bà O. xuống bệnh viện để kiểm tra lại.

Gia đình cho biết, bà O. hay bị nóng nên mua tiết canh lợn về tự đánh ăn cho mát. Mỗi tháng, bà ăn tiết canh khoảng một lần và nghĩ rằng mua về tự làm sẽ sạch sẽ, đảm bảo. Sau khi bị ngã, bà đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Hải Dương điều trị 7 ngày, sau đó bà được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị. Tại đây, bà được chẩn đoán bị ấu trùng sán lợn lên não và được chuyển sang Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Hình ảnh ấu trùng di chuyển dưới da người - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, BS Phan Thị Thu Phương - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ - cho biết: Các biểu hiện nhiễm sán của bệnh nhân O. sẽ khiến nhiều người lầm tưởng sang bệnh tai biến, đột quỵ. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nửa người và các di chứng kèm theo.

TS.BS Trần Huy Thọ - Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, nguyên nhân nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở người là do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, thói quen ở một số vùng miền, ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín như: Tiết canh, nem trạo, nem thính, rau sống….

TS.BS Trần Huy Thọ phân tích hình ảnh tổn thương não trên phim chụp bệnh nhân bị sán não - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Hơn nữa, ở vùng núi, tình trạng chăn thả lợn rông vẫn còn nhiều. Trong chất thải của lợn có thể có trứng sán. Khi người hoặc động vật ăn phải rau cỏ, thực phẩm có trứng sán thì sẽ bị nhiễm sán lợn.

Tiết canh không phải thực phẩm giúp giải nhiệt như nhiều người nghĩ. Ăn tiết canh thấy mát không đồng nghĩa với việc thứ này giúp giải nhiệt cơ thể.

Những năm trở lại đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, bị nhiễm các loại ký sinh trùng có tổn thương ở não. Những bệnh nhân này đã từng đi khám ở rất nhiều các cơ sở y tế từ tư nhân tới cơ sở y tế bệnh viện công ở tỉnh và Trung ương nhưng không chẩn đoán ra bệnh.

Nhiều người nghĩ mình mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên đã điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm. Khi đến bệnh viện đã ở giai đoạn tương đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não khiến người bệnh phải chịu nhiều di chứng suốt đời (giảm thị lực, co giật như động kinh....).

Bác sĩ khuyến cáo

Nếu phát hiện có biểu hiện bất thường dưới da, u nhỏ trong cơ như hạt đậu tương hoặc hạt lạc, đau đầu, co giật, hay đã từng đi ngoài có đốt sán, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, điều trị bệnh kịp thời.