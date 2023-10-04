Người đàn ông bất ngờ liệt nửa người khi đang ăn cơm, bác sĩ cảnh báo một căn bệnh đột quỵ hiếm gặp

Tin y tế 04/10/2023 20:14

Trong lúc đang ăn cơm trưa tại nhà riêng, một người đàn ông bất ngờ bị liệt nửa người và mất khả năng nói chuyện.

Dẫn theo thông tin từ Pháp luật và Xã hội, theo lời kể của người nhà, vào lúc 11h30, bệnh nhân đang ăn cơm, uống rượu thì bất ngờ lả dần, không thể nói chuyện và liệt hoàn toàn nửa người phải. Người nhà vội đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu lúc 12h30 trưa cùng ngày.

Khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, không đáp ứng khi gọi hỏi, liệt hoàn toàn nửa người phải. Huyết áp của bệnh nhân thấp 90/60 mmHg, da hơi đỏ ở vùng cổ và ngực. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não cấp/ phản vệ nặng chưa rõ nguyên nhân.

Người đàn ông bất ngờ liệt nửa người khi đang ăn cơm, bác sĩ cảnh báo một căn bệnh đột quỵ hiếm gặp - Ảnh 1 

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân mắc căn bệnh đột quỵ hiếm gặp - Ảnh: Pháp luật và Xã hội

Sau khi tiến hành cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển ngay đi chụp CT sọ não. Kết quả cho thấy có hình ảnh tổn thương cũ nhưng không có chảy máu, xác định đúng là đột quỵ. Các bác sĩ đã tiến hành sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplase ngay lập tức vào lúc 13h chiều cùng ngày.

Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện. Đến sáng hôm sau, khả năng vận động và ngôn ngữ của bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa I Lương Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết trên nền một bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ đột quỵ, lại có thêm yếu tố phản vệ sẽ khiến huyết áp thấp, thúc đẩy đột quỵ. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong giờ vàng, xử trí nhanh và chính xác nên cứu được vùng não tổn thương, phục hồi tốt.

Người đàn ông bất ngờ liệt nửa người khi đang ăn cơm, bác sĩ cảnh báo một căn bệnh đột quỵ hiếm gặp - Ảnh 2

Bệnh nhân vừa bị đột quỵ được cứu sống, phục hồi tốt - Ảnh: VietNamNet

Biểu hiện của đột quỵ não

- F (Face) - Khuôn mặt: người bệnh bất ngờ bị méo mặt lệch về 1 bên.

- A (Arm) - Cánh tay: Người bệnh có thể bị tê liệt một cánh tay, một bên chân hoặc nửa người.

- S (Speech) - Giọng nói: người bệnh bất ngờ mất khả năng nói, không gọi được người xung quanh mà chỉ phát ra tiếng ú ớ hoặc nói ngọng.

Khi phát hiện người có biểu hiện trên, cần gọi người trợ giúp, gọi ngay xe cấp cứu chuyển đến cơ sở y tế gần nhất nếu bệnh nhân hôn mê. Nếu bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng cho phép, có thể vận chuyển bằng phương tiện sẵn có để chuyển đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu về đột quỵ.

Không nên cạo gió, chích máu đầu ngón tay hay chờ đợi bệnh nhân ổn rồi mới đưa đi cấp cứu.

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