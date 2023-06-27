Lấy con gà trắng cắt cổ, cột vào đùi để chữa gãy xương, nam thanh niên ở Quảng Ngãi nguy kịch vì nhiễm trùng nặng

Tin y tế 27/06/2023 17:50

Thời gian qua có không ít người dân ở Quảng Ngãi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, biến chứng nặng do chữa bệnh, thương tích bằng những phương pháp mê tín dị đoan.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, giữa tháng 6 vừa qua, em K., 16 tuổi, ở thôn Ka Là, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, trèo cây bị ngã gãy xương đùi. Người trong gia đình đã bó nguyên con gà vào đùi nạn nhân với hy vọng mau lành bệnh dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, ông Phạm Văn Thái, một người dân ở xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ cho biết, theo cách chữa bệnh của người Hre truyền nhiều đời nay, khi bị thương thì cắt tiết con gà trắng cột vào vết thương sẽ mau lành vết thương.

Lấy con gà trắng cắt cổ, cột vào đùi để chữa gãy xương, nam thanh niên ở Quảng Ngãi nguy kịch vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 1
Bó vết thương bằng con gà vào chân gây nhiễm trùng nặng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Không phải chỉ chuyện dùng gà bó vết thương, trước đây, tại khu vực đèo Viôlắc - giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Bình Định, một số thầy cúng chữa bệnh bằng cách cắn vào người hút ra cục đá gọi là "đồ độc". Mỗi viên đá được “lấy ra”, bệnh nhân phải trả 200 nghìn đồng. Nhiều người dân đồng bào Hre tin cách chữa bệnh trên tìm đến thầy cúng này.

Anh Phạm Văn Thái, ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ kể, gia đình anh từng có người đau ốm, nghe đồn thầy chữa rất giỏi vì thế gia đình mời thầy về trị bệnh cho người nhà. "Thầy hút trong người bệnh nhân 2 viên đá, ông thầy đòi 2 triệu đồng", anh Thái kể.

Theo chính quyền địa phương, các phương pháp chữa bệnh này đều là hủ tục mê tín dị đoan không dựa trên cơ sở khoa học nào. Bệnh nhân không những không hết bệnh mà còn tốn tiền, tốn thời gian trong điều trị. Bên cạnh đó, phương pháp chữa bệnh này còn gây biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nặng tới bệnh lý của bệnh nhân, có thể khiến bệnh nhẹ thành nặng. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người dân cần đến bệnh viện khám để được chẩn đoán, điều trị bệnh với bác sĩ chuyên khoa.

Lấy con gà trắng cắt cổ, cột vào đùi để chữa gãy xương, nam thanh niên ở Quảng Ngãi nguy kịch vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 2
Em K., 16 tuổi, ở thôn Ka Là, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho rằng, ngành y tế làm sao thực hiện tốt điều trị khám bệnh nhân tại bệnh viên, để nâng cao chất lượng điều trị cho bà con. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, khi đau ốm phải tìm đến các cơ sở y tế. "Còn việc bà con cúng bái thì chắc chắn sẽ không chữa được bệnh", ông Nam nói

Việc chữa bệnh mê tín dị đoan gây ra tác hại rất lớn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của người dân. Những ảnh hưởng tiêu cực đó cần phải được lên án, đấu tranh xóa bỏ.

"Tuy nhiên, để xóa bỏ mê tín dị đoan trong cách chữa bệnh này, không thể chỉ một sớm, một chiều, mà rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở", ông Nam nói thêm.

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