Người phụ nữ (35 tuổi) xuất hiện các triệu chứng đau mỏi thông thường kéo dài hơn 1 tháng, đi khám thì phát hiện ung thư vú di căn đến phổi, cột sống.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 24/7, bác sĩ Trịnh Thị Nga - Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, người phụ nữ (35 tuổi) đến khám trong tình trạng đau vùng cổ chân, bắp chân, kèm toàn bộ vùng cột sống từ cổ xuống thắt lưng, kéo dài hơn 1 tháng nay. Năm trước, chị được chẩn đoán tiết dịch tuyến vú nhưng bỏ qua, không khám chuyên sâu. Thăm khám vú có khả năng phát hiện khối u bất thường - Ảnh: VnExpress Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện khối cứng tuyến vú hai bên, di động kém, tiết dịch mủ và máu. Các xét nghiệp và chụp chiếu cho thấy nhiều đám tổn thương tuyến vú hai bên, ác tính, vài hạch tăng kích thước, hình tròn, mất cấu trúc. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận ung thư vú di căn, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện K điều trị.

Tại đây, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Phó chủ tịch Hội Điện quang Y học hạt nhân Việt Nam, nhận định người bệnh đi khám quá muộn khiến tình trạng nặng. Bất kỳ phụ nữ nào trong độ tuổi sinh đẻ nếu thấy có tiết máu, tiết dịch ở vú bất thường thì 80-90% nghĩ đến bệnh lý tuyến vú, cần cảnh giác đi khám ngay. Trước đó, theo nguồn tin từ báo VietNamNet, bệnh nhân là chị N.T.H (38 tuổi, trú tại Bắc Ninh) trong thời gian thai kỳ, chị H. đau âm ỉ vùng lưng, lan xuống mông, đau tăng dần, bệnh nhân không đi khám, không điều trị gì. Ngay sau khi sinh, triệu chứng của chị H. nặng hơn, cơn đau dữ dội, liên tục, hạn chế vận động nhiều vùng lưng, mông, kèm ho khan nhiều về đêm.

Ung thư phổi ở người trẻ ngày càng tăng - Ảnh: Báo VietNamNet Chị H. được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai phát hiện ung thư biểu mô tuyến di căn hạch, nguyên phát tại phổi. Ung thư vú là bệnh thường gặp nhất ở phụ nữ, ngày càng trẻ hóa. Mỗi năm cả nước có khoảng hơn 165.000 ca mắc ung thư mới, trong đó khoảng 15.230 trường hợp ung thư vú (chiếm 20,6% tổng số bệnh ung thư ở phụ nữ). Chuyên gia khuyến cáo Phụ nữ nên tầm soát định kỳ hàng năm, đặc biệt người có yếu tố nguy cơ cao như tuổi tác (sau 50 tuổi), di truyền, tiền sử bản thân hoặc gia đình có người mắc ung thư vú, sử dụng hormone nữ giới, thói quen uống bia rượu, thừa cân, béo phì, tiếp xúc thường xuyên với các chất gây ung thư.

Người có 3 đặc điểm này thường ít mắc ung thư, nếu bạn có tất cả thì thật là may mắn Những người không dễ mắc bệnh ung thư thường có những điểm chung đặc biệt, những điểm chung này chính là chìa khóa để cải thiện chức năng các cơ quan và tăng cường khả năng miễn dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-kham-vi-au-moi-thong-thuong-nguoi-phu-nu-ta-hoa-phat-hien-ung-thu-vu-di-can-604495.html