Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào ngày 14/7/2023 ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị tiếp nhận cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân Lim Văn Xuyến (SN 1984, trú bản Kẻ Ninh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) có dấu hiệu bị ngộ độc.

Bệnh nhân Xuyến nhập viện với triệu chứng nói nhảm lung tung, quấy phá, nói không đúng chủ đề, lên cơn loạn thần kích thích vật vã, nóng nảy, tay chân khua lung tung.

Theo lời kể của người nhà, anh Xuyến bị đau xương khớp đã lâu, 1 tuần nay gia đình đun cây Mú Từn tươi để uống. Mỗi ngày, anh Xuyến uống khoảng 1,5 lít. Khoảng 1h20 ngày 14/7, anh Xuyến đang ngủ liền bật dậy nói lảm nhảm lung tung và sau đó quấy phá, lên cơn loạn thần, kích thích vật vã, nóng nảy.

Cây mú từn được đồn thổi là loại cây có nhiều công dụng đối với sức khỏe nam giới - Ảnh: Internet

Gia đình đưa bệnh nhân vào Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị ngộ độc do uống nước nấu từ cây rừng có tên Mú Từn. Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Theo thông tin từ truyền hình Nghệ An, theo thống kê của Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc do uống nước nấu từ cây mú từn với các biểu hiện tương tự. Cụ thể, ngày 25/6/2023, anh Vi Văn T và vợ là chị Vi Thị X, bản Xăng Cọc, xã Châu Bính cũng đã lấy rễ mú từn từ rừng về phơi khô đem đun nước uống, hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi uống, cả hai vợ chồng đều có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bước đi loạng choạng…Sau khi được cấp cứu T được giải độc còn chị X bị nặng hơn phải điều trị loạn thần tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Mú từn là loại nam dược xuất hiện khá nhiều ở vùng núi phía Tây Bắc Nghệ An; Đó là loại cây có nhiều công dụng đối với sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, mỗi người dân cần lưu ý không nên quá lạm dụng và sử dụng quá liều lượng sẽ gây ra tác hại không mong muốn./.

