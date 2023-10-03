Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 3/10, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về ca bệnh đặc biệt, bé trai 3 tháng tuổi mắc bệnh giang mai bẩm sinh.

Bác sĩ điều trị cho biết, với triệu chứng bong tróc da lòng bàn tay, chân, ngoài nghĩ đến các bệnh lý da viêm thông thường như viêm da cơ địa, các bác sĩ cũng nghĩ đến căn bệnh giang mai bẩm sinh.

Khai thác tiền sử cho thấy trẻ là con đầu, sinh mổ đủ tháng, khỏe mạnh, cân nặng khi sinh là 3,5kg, có vàng da sơ sinh kéo dài 1 tháng.

Người mẹ cũng cho biết, cả hai bố mẹ chưa từng làm xét nghiệm giang mai. Trong quá trình mang thai, chị cũng không được làm xét nghiệm sàng lọc, kể cả trước mổ. Người mẹ hiện tại không có bất cứ dấu hiệu nào tổn thương trên da.

Kết quả xét nghiệm test nhanh cho thấy bé dương tính với giang mai. RPR định lượng cũng khẳng định bệnh nhi mắc giang mai.

Tương tự, kết quả của mẹ và bố đều cho thấy mắc giang mai. Cụ thể, mẹ có kết quả RPR định lượng: 1/16, TPHA định lượng: 1/5120. Kết quả xét nghiệm của bố RPR định lượng: 1/32, TPHA định lượng: 1/10240.

Bệnh nhi được chẩn đoán xác định mắc giang mai bẩm sinh sớm, lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.

Hình ảnh lòng bàn chân tổn thương giang mai của em bé khi được đưa đến bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay giang mai bẩm sinh là trường hợp mẹ mắc bệnh giang mai và truyền cho thai nhi trong khi mang thai. Sự lây truyền thường xảy ra từ tháng thứ 4-5 của thai kỳ.

"Tùy theo mức độ nhiễm xoắn khuẩn từ người mẹ vào thai mà có thể xảy ra các trường hợp: sẩy thai, thai chết lưu, trẻ đẻ non và có thể tử vong", bác sĩ Phương cho biết.

Các trường hợp nhẹ hơn, em bé mới sinh ra trông có vẻ bình thường, sau vài ngày hoặc vài tháng thấy xuất hiện các thương tổn giang mai, khi đó gọi là giang mai bẩm sinh sớm. Giang mai bẩm sinh có thể xuất hiện muộn hơn khi trẻ trên 2 tuổi; khi 5-6 tuổi hoặc lớn hơn gọi là giang mai bẩm sinh muộn.

Biểu hiện của giang mai bẩm sinh sớm thường xuất hiện trong 2 năm đầu, thường gặp nhất là trong 3 tháng đầu với các triệu chứng như phỏng nước lòng bàn tay, bàn chân, thường gặp hơn là triệu chứng bong vảy ở lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, khụt khịt mũi, viêm xương sụn, giả liệt Parrot (do viêm các đầu xương dài làm trở ngại vận động). Trẻ đẻ ra thường nhẹ cân, da nhăn nheo, bụng to, có tuần hoàn bàng hệ, gan, lách to.

Biểu hiện giang mai bẩm sinh muộn thường xuất hiện sau sinh 3-4 năm với biểu hiện: viêm giác mạc kẽ thường xuất hiện lúc dậy thì, bắt đầu bằng các triệu chứng nhức mắt, sợ ánh sáng ở một bên, về sau cả hai bên và có thể dẫn đến mù, lác, điếc bắt đầu từ 10 tuổi. Ngoài ra còn có thể thấy các dị hình như: thủng vòm miệng, trán dô, xương chày lưỡi kiếm…

"Nếu bệnh được phát hiện sớm có thể điều trị khỏi và không để lại di chứng", bác sĩ Phương khẳng định và tư vấn phụ nữ mang thai nên được sàng lọc bệnh giang mai ít nhất 1 lần để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp phòng ngừa và loại trừ hiệu quả nhất bệnh giang mai bẩm sinh.