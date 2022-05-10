Hà Tĩnh: Cấp cứu thành công cho sản phụ bị rau bong non thể ẩn hiếm gặp

Tin y tế 10/05/2022 10:04

Bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu thành công cho sản phụ bị rau bong non thể ẩn hiếm gặp.

Nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, ngày 6/5, sản phụ N.T.D. (25 tuổi, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) mang thai ở tuần thứ 39, có dấu hiệu chuyển dạ với các chỉ số sinh tồn hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân nhập viện và được tiến hành làm các xét nghiệm lâm sàng để chuyển phẫu thuật sinh con theo chỉ định của các bác sỹ.

Sau khoảng 1 giờ phẫu thuật, thai nhi ra đời với cân nặng 3,5 kg. Tuy nhiên, sau khi đưa em bé ra ngoài, các bác sỹ phát hiện xuất huyết ở vùng rau thai và toàn bộ phần đáy tử cung của sản phụ tím đen do máu tụ, được chẩn đoán bị bong rau non thể ẩn. Do sản phụ mang thai lần đầu và còn rất trẻ nên các bác sỹ đã nhanh chóng sử dụng thuốc co cơ tử cung và kỹ thuật ủ ấm tử cung để bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Hà Tĩnh: Cấp cứu thành công cho sản phụ bị rau bong non thể ẩn hiếm gặp - Ảnh 1
Sản phụ bị rau bong non ở thể hiếm gặp - Ảnh: báo Hà Tĩnh

 

Theo Cổng thông tin điện tử của ngành y tế Hà Tĩnh, sau phẫu thuật, đến nay (8/5), sức khỏe 2 mẹ con sản phụ D. ổn định, tử cung của sản phụ được bảo tồn thành công và dự kiến sẽ được xuất viện trong 7 đến 10 ngày tới.

Bác sỹ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trường hợp sản phụ D. bị rau bong non thể ẩn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé, nhưng nhờ được xử trí kịp thời nên đã cứu được bé sơ sinh và giữ lại tử cung cho sản phụ

Hiện tượng nhau thai bong non không quá phổ biến, chỉ khoảng 1% thai phụ gặp phải và đối với nhau thai bong non thể ẩn khó có thể chẩn đoán trước được tình trạng này. Qua đây, các bác sỹ khuyến cáo các sản phụ trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối của thai kỳ cần khám, theo dõi thai kỳ cẩn thận.

Việc thăm khám định kỳ và liên hệ thường xuyên với các bác sỹ là vô cùng hữu ích, nhất là khi sản phụ có những triệu chứng bất thường có thể được tư vấn đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời.

 

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