Danh sách 59 điểm tiêm vắc-xin COVID-19 xuyên lễ 30-4

Ngành y tế thành phố triển khai 59 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, thống kê của Bộ Y tế cho thấy ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng. Cùng đó, bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên. Việt Nam đã ghi nhận 3 ca tử vong do COVID-19 sau gần 4 tháng không có ca tử vong nào... Các biến chủng qua giải trình tự gen cho thấy cũng tương đồng như Việt Nam và thế giới (biến chủng XBB1.5 và XBB1.9.1), chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực, nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng cũ, các triệu chứng biểu hiện đa số là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Theo Sở Y tế, miễn dịch cộng đồng bắt đầu giảm nhưng vẫn đang ở mức cao (94%). Tuy nhiên, với xu hướng số ca mắc mới tăng nhanh, không tránh khỏi tình trạng số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó, hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vaccine COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Dịch COVID-19 tăng cao. Ảnh: Internet Cũng theo Báo Người Lao Động, Sở Y tế TP HCM cho biết tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron trên địa bàn như XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1, cùng với miễn dịch cộng đồng bắt đầu có chiều hướng giảm dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh trong các ngày gần đây.

Bên cạnh đó, số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Theo Tuổi Trẻ, nhằm giúp người dân có những ngày nghỉ an toàn trong những ngày lễ sắp tới bao gồm giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), ngành y tế thành phố triển khai 59 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Cụ thể danh sách 59 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên lễ từ ngày 29-4 đến ngày 3-5 tại TP.HCM. Danh sạch 59 điểm tiêm tại quận huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: Tuổi Trẻ Sở Y tế nhận định việc tuân thủ và triển khai hiệu quả "Chiến dịch bảo vệ thuộc nhóm nguy cơ" vừa được UBND TP HCM ban hành mang ý nghĩa quyết định. Trong đó, việc tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin ngừa COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế vẫn luôn là biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh.

Nóng: TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình 'tháp 3 tầng', thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thu dung, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện mô hình 'tháp 3 tầng'.

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