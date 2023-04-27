Nóng: TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình 'tháp 3 tầng', thu dung và điều trị người bệnh COVID-19

Tin y tế 27/04/2023 10:17

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thu dung, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện mô hình 'tháp 3 tầng'.

Thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Theo đó, hiện số ca bệnh nhập viện điều trị bắt đầu tăng trở lại.

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng để công tác thu dung, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 được diễn ra nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm nguy cơ diễn tiến nặng, Sở Y tế yêu cầu các hệ thống cơ sở điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện theo mô hình “tháp 3 tầng”, gồm: tầng 1 là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không triệu chứng và nhẹ; tầng 2 là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 mức độ vừa và nặng; tầng 3 là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch.

Nóng: TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình 'tháp 3 tầng', thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 - Ảnh 1
Nhiều bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Ảnh: Báo Tin Tức

Về công tác thu dung và điều trị COVID-19 ở trẻ em, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết thêm, vẫn triển khai thực hiện theo Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 22/02/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em.

Đối với công tác thu dung và điều trị COVID-19 ở người lớn, ThS. BS. Hà Thị Hải Đường, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến các nguyên tắc điều trị phân theo mức độ nhiễm COVID-19 của ngươi bệnh, theo Báo Tin Tức.

Nóng: TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình 'tháp 3 tầng', thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 - Ảnh 2
Khi điều trị cho trẻ, các cơ sở y tế cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trước và trong thời gian điều trị, chăm sóc. Ảnh: Internet

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, hiện nay Bộ Y tế khuyến cáo đối với nhóm nguy cơ cao bao gồm người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng lượng công an, quân đội, giáo viên, người cung cấp dịch vụ thiết yếu...), công nhân... cần tiêm mũi cơ bản và tiêm nhắc 2 mũi tiếp theo.

Liều cơ bản đối với vaccine AstraZeneca, Pfizer hoặc Moderna, Vero Cell gồm 2 liều. Liều nhắc lại lần 1 (không tính liều bổ sung) tiêm sau khi hoàn thành liều cơ bản ít nhất 3 tháng. Liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tiêm sau mũi 3 ít nhất 4 tháng.

Đối với người mắc COVID-19 sau khi tiêm hoàn thành liều cơ bản có thể tiêm mũi 3 ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế. Tiêm mũi thứ tư 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho mình và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên.

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Từ khóa:   covid-19 tháp 3 tầng thu dung bệnh nhân

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