Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại nước ta trong 1 tháng qua - Ảnh: Bộ Y tế

Theo các chuyên gia, hiện nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm đi rất thấp so với trước đây vào giai đoạn bùng phát mạnh năm 2021. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 hiện ở mức 0,37%, vẫn cao hơn so với những bệnh truyền nhiễm khác. Do đó, chúng ta không thể chủ quan và vẫn luôn phải sẵn sàng ứng phó.

Chuyên gia nhận định, Vaccine Covid-19 qua thời gian miễn dịch sẽ giảm dần, tương tự những người đã mắc Covid-19 theo thời gian miễn dịch cũng suy giảm. Do đó, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường để phòng bệnh.