COVID-19: Tỷ lệ tử vong tuy đã giảm nhưng vẫn cao hơn các bệnh truyền nhiễm khác

Tin y tế 14/05/2023 15:15

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca. Trong tuần này có 5 ca tử vong, trung bình ghi nhận 1 ca/ngày, số ca nặng phải thở ôxy còn 75 ca.

Theo thống kê của Bộ Y tế tính đến chiều 13/5 cho thấy, trong 7 ngày qua cả nước ghi nhận hơn 15.600 ca mắc Covid-19 mới, trung bình khoảng 2.234 ca/ ngày.

Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận 5 ca tử vong do Covid-19, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca/ ngày. Hiện cả nước còn 75 ca nặng đang phải thở ôxy.

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Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại nước ta trong 1 tháng qua - Ảnh: Bộ Y tế

Theo các chuyên gia, hiện nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm đi rất thấp so với trước đây vào giai đoạn bùng phát mạnh năm 2021. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 hiện ở mức 0,37%, vẫn cao hơn so với những bệnh truyền nhiễm khác. Do đó, chúng ta không thể chủ quan và vẫn luôn phải sẵn sàng ứng phó.

Chuyên gia nhận định, Vaccine Covid-19 qua thời gian miễn dịch sẽ giảm dần, tương tự những người đã mắc Covid-19 theo thời gian miễn dịch cũng suy giảm. Do đó, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường để phòng bệnh.

Theo thông tin cập nhật của Báo Nhân Dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.589.567 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.120 ca nhiễm).

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Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong ngày, có 825 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 10.632.049 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô-xy là 75 ca, trong đó: Thở ô-xy qua mặt nạ: 65 ca; thở ô-xy dòng cao HFNC: 6 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 3 ca; không có ca ECMO nào.

Trong ngày không ghi nhận ca tử vong nào.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

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