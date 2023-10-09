Cô gái 26 tuổi nhập viện lúc rạng sáng trong tình trạng say khướt: Nguy kịch vì vỡ lách, vỡ dạ dày do tai nạn giao thông

Tin y tế 09/10/2023 09:09

Tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, ekip trực cấp cứu khám, ghi nhận bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, cằm, gãy xương cánh tay, chấn thương bụng kín.

Theo thông tin từ Dân Trí, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TPHCM) cho biết, nơi đây vừa phối hợp cùng một đơn vị bạn mổ cứu thành công trường hợp bị tai nạn giao thông lúc rạng sáng.

Bệnh nhân là một cô gái 26 tuổi, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện vào khoảng 2h ngày 7/10 trong tình trạng say khướt. Theo thông tin ban đầu, trước đó ít phút, cô gái chạy xe máy tốc độ cao tự té, va vào thành cầu Ba Son (nối giữa quận 1 và TP Thủ Đức) và nằm bất tỉnh.

Tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, ekip trực cấp cứu khám, ghi nhận bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, cằm, gãy xương cánh tay, chấn thương bụng kín.

Cô gái 26 tuổi nhập viện lúc rạng sáng trong tình trạng say khướt: Nguy kịch vì vỡ lách, vỡ dạ dày do tai nạn giao thông - Ảnh 1
 Trong tình trạng say khướt, cô gái tự lái xe máy tông vào thành cầu Ba Son lúc rạng sáng, dẫn đến tai nạn đa chấn thương, vỡ lách, vỡ dạ dày nguy kịch - Ảnh: Dân Trí

Tiến hành kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tình trạng sốc mất máu, ảnh chụp CT phát hiện có cả vỡ tạng đặc và vỡ tạng rỗng. Nếu không xử lý sớm, nguy cơ cao bệnh nhân sẽ ảnh hưởng tính mạng.

Dẫn tin từ Thanh Niên, nhận định bệnh nhân rất nguy kịch, ê kíp trực trong đêm tại bệnh viện đã báo động đỏ nội viện, ngoại viện với Bệnh viện Nhân dân 115 để cử ê kíp bác sĩ ngoại tổng quát đến hỗ trợ mổ cứu bệnh nhân.

Cô gái 26 tuổi nhập viện lúc rạng sáng trong tình trạng say khướt: Nguy kịch vì vỡ lách, vỡ dạ dày do tai nạn giao thông - Ảnh 2
Cô gái bị chấn thương bụng kín dẫn đến vỡ dạ dày, lách và tụy, đe dọa tính mạng - Ảnh: Thanh Niên

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, sau tai nạn, xương cánh tay trái của cô gái bị gãy; bị vỡ dạ dày rộng, vỡ toàn bộ lách và dập nát đuôi tụy. Cùng với đó, một lượng lớn thức ăn từ dạ dày tràn ra ổ bụng. Lúc này huyết áp bệnh nhân rất thấp, mạch chậm dù đang dùng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ khâu dạ dày, cắt phần lách và đuôi tụy bị vỡ, hút toàn bộ thức ăn trong ổ bụng.

Cũng theo bác sĩ Trịnh Quang Đại, cuộc mổ cứu bệnh nhân kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ 30 ngày 7/10. Sau mổ, mạch và huyết áp, ô xy máu bệnh nhân tạm ổn định trở lại.

Bác sĩ cũng nhận định, nữ bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, viêm màng bụng rất cao do thức ăn, dịch a xít dạ dày tràn ra ổ bụng.

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Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, xác định bệnh nhân bị phình hình túi động mạch chủ bụng dưới thận nên cần phải phẫu thuật.

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Từ khóa:   vỡ lách phẫu thuật tin y tế sức khỏe

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