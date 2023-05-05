Cảnh báo: Nguy cơ thừa vaccine Covid-19 trước sự bùng phát mạnh mẽ trở lại

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình bệnh dịch COVID-19 và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều địa phương muốn trả lại vaccine Covid-19 do không kịp sử dụng.

Theo thông tin từ VnExpress, báo cáo ngày 5/5 của Bộ Y tế gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội về phòng chống Covid-19 cảnh báo khả năng dư thừa vaccine. Vaccine Covid-19 hạn dùng ngắn, điều kiện bảo quản khắt khe - Ảnh: Internet Bộ Y tế giải thích vaccine Covid-19 hạn dùng ngắn, điều kiện bảo quản khắt khe, tiêm chủng phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch và tâm lý người dân. Người dân không hưởng ứng tiêm vaccine Covid-19, nhiều gia đình chưa đồng thuận cho trẻ tiêm bởi lo tác dụng phụ.

Theo thống kê, số liều vaccine sử dụng trên toàn quốc ít dần do hầu hết đạt tỷ lệ bao phủ cao, ít người có nhu cầu tiêm. Trong tháng 2 và 3, trung bình mỗi ngày cả nước tiêm được 10.000 liều; từ đầu tháng 4 giảm còn 6.500 liều. Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ, tháng 4/2022 - Ảnh: VnExpress Ngày 17/3, Bộ Y tế đang xem xét hướng dẫn tiêm vaccine mũi 5, khuyến cáo người cao tuổi, bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai dễ chuyển nặng và tử vong khi mắc Covid-19 cần tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều.

Tất cả người từ 12 tuổi được tiêm đủ hai mũi cơ bản. Tỷ lệ tiêm mũi ba cho người từ 18 tuổi đạt 81%; tiêm mũi bốn cho người từ 18 tuổi nguy cơ cao đạt 89%; mũi ba cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69%. Theo nguồn tin từ báo Lao động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn số 2639/BYT-KCB về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bác sĩ đang điều trị cho các bệnh nhân - Ảnh: Báo Lao động Theo đó, tại văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành; Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc trường đại học, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, tình hình bệnh dịch COVID-19 và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 3/5, WHO ban hành chiến lược chuẩn bị và ứng phó với Covid-19 giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu là giảm và kiểm soát số ca mắc, nhất là nhóm nguy cơ cao, dễ tổn thương; ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị, giảm biến chứng, tử vong, hậu Covid-19; hỗ trợ các nước chuyển từ tình trạng khẩn cấp sang quản lý bền vững. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

TP.HCM: Ca mắc COVID-19 tăng 'vụt' sau lễ, hơn 90% người nhập viện có bệnh nền Sau thời gian nghỉ lễ, số ca nặng, ca mắc COVID-19 chuyển nặng có chiều hướng tăng cao , tập trung người có bệnh nền và lớn tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-nguy-co-thua-vaccine-covid-19-truoc-su-bung-phat-manh-me-tro-lai-578779.html