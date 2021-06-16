3 cầu thủ Indonesia dương tính Covid-19, TP.HCM xin ý kiến Bộ Y tế trường hợp tuyển Việt Nam

Mới đây, trước thông tin 3 cầu thủ Indonesia dương tính với Covid-19, TP.HCM xin ý kiến Bộ Y tế về việc cách ly đội tuyển Việt Nam.

Theo Người Lao Động, UBND TP.HCM cho biết ngày 14/6 đã tiếp nhận Công văn số 850 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc hỗ trợ nhập cảnh và rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên của đội tuyến Việt Nam.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị cho phép toàn bộ các thành viên đội tuyển được cách ly trong thời gian 7 ngày. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, để có cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND TP HCM xin ý kiến Bộ Y tế về đề xuất trên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

UBND TP.HCM cho hay trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Y tế, nếu đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM sẽ tiếp nhận và tổ chức cách ly theo đúng quy định (cách ly 21 ngày), hướng dẫn hiện hành, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho đội tuyển trong thời gian cách ly.

Đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo Thể thao 24/7, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được thông tin có 3 cầu thủ của đội tuyển Indonesia cùng 1 thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng này dương tính với Covid-19. Chưa rõ những trường hợp trên nhiễm virus khi ở UAE, hay gặp phải ở sân bay tại Indonesia nhưng tốt nhất, cầu thủ và thành viên BHL sẽ phải thận trọng trên đường trở về khu cách ly.

Như kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay lúc 21h40 (giờ UAE) tức 0h40 ngày 17/6 (giờ Việt Nam) để trở về nước sau hành trình chinh phục tấm vé dự vòng loại cuối World Cup 2022. Dự kiến, cả đội sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h30 cùng ngày trước khi nhập cảnh và được đưa về khu cách ly tại Quận 7.

5 cầu thủ của CLB Viettel thuộc biên chế tuyển Quốc gia là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không đi cùng đồng đội về nước mà bay sang Thái Lan dự AFC Champions League cùng đội bóng chủ quản. Được sự đồng ý từ phía Thái Lan, 5 cầu thủ của Viettel sẽ bay chung chuyên cơ với đội tuyển Quốc gia Thái Lan để trở về Bangkok, chờ hội quân cùng với các đồng đội.

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