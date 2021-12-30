Thu hồi hơn 10.000 chai nước giải khát dấm táo giả chuẩn bị đem ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2022

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát dấm táo giả của Công ty TNHH TM và sản xuất thực phẩm Ích Khang, đang được chuẩn bị thị trường dịp Tết Nguyên đán 2022.

Qua quá trình kiểm tra trụ sở Công ty TNHH TM và sản xuất thực phẩm Ích Khang, tại số 28 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện ra gần 10.000 sản phẩm nước giải khát dấm táo có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

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Cụ thể, cơ sở này không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm "Nước giải khát dấm táo One World - Ích Khang". Đặc biệt, công ty còn làm bảng báo giá sản phẩm cho các đơn vị bán lẻ với mức giá là 40.000 đồng/chai 650ml và 27.000 đồng/chai 375ml.

Ngoài ra, để tăng sức hút cho sản phẩm, chủ cơ sở còn quảng cáo sản phẩm này có tác dụng giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, làm mát gan.

Ông Nguyễn Hà Trung - Người quản lý của công ty khai nhận, sản phẩm dự định đưa ra thị trường một số tỉnh lân cận Hà Nội để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã tạm thu giữ gần 10.000 sản phẩm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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