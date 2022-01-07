Theo Sức Khỏe & Đời Sống, bệnh thần kinh đái tháo đường là tổn thương dây thần kinh xảy ra do đường huyết tăng cao trong máu. Đường huyết tăng cao có thể làm tổn thương các dây thần kinh trên toàn cơ thể, ảnh hưởng rõ rệt nhất ở các dây thần kinh chi trên và chi dưới. Biến chứng thần kinh do đái tháo đường thường có các triệu chứng như:

Bệnh thần kinh do đái tháo đường là gì? Triệu chứng như thế nào?

- Đau khi bước đi.

- Tê, giảm nhận biết cảm giác đau, nóng lạnh, đặc biệt ở bàn chân,...

- Đôi khi bệnh nhân có triệu chứng chạm nhẹ cũng cảm thấy đau rất nhiều.

Người mắc bệnh thần kinh đái tháo đường thường tê buốt ở bàn chân. Hình minh họa

AAN hướng dẫn thực hành phương pháp điều trị thần kinh đái tháo đường bằng đường uống và tại chỗ

Đau dây thần kinh do đái tháo đường làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hướng dẫn mới này từ AAN có thể giúp bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn. Tiến sĩ Brian Callaghan, chuyên gia thần kinh học tại Đại học Michigan ở Ann Arbor và là thành viên của AAN cho biết.

AAN đặc biệt lưu ý rằng các loại thuốc và phương pháp điều trị tại chỗ được khuyến nghị trong hướng dẫn này có thể không loại bỏ cơn đau, nhưng chúng đã được chứng minh là có tác dụng giảm đau.

Quan trọng nhất trước khi chỉ định một phương pháp điều trị, bác sĩ cần xác định vấn đề về tâm trạng hoặc giấc ngủ mà bệnh nhân mắc phải (nếu có). Từ đó có thể đưa ra phương pháp điều trị từ ba nhóm thuốc: Thuốc chống trầm cảm ba vòng như amitriptyline, nortriptyline và imipramine; chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine (SNRI) như duloxetine, venlafaxine hoặc desvenlafaxine; gabapentinoids như gabapentin hoặc pregabalin hoặc thuốc chẹn kênh natri như carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine hoặc lacosamide. Một số phương pháp điều trị tại chỗ khác như capsaicin, glyceryl trinitrate xịt, citrullus colocynthis, hoặc ginkgo bilob cũng được các bác sĩ cân nhắc.

Thuốc opioid không nên được xem xét để điều trị. Vì các bằng chứng hiện tại cho thấy rủi ro của việc sử dụng opioid để điều trị bệnh thần kinh do đái tháo đường lớn hơn lợi ích. TS Callaghan cho biết.

Các loại thuốc được khuyến nghị trong hướng dẫn đã được chứng minh có tác dụng giảm đau. Hình internet

Các bác sĩ nên xem xét chi phí, tác dụng phụ và các vấn đề y tế khác mà bệnh nhân có thể mắc phải khi dùng thuốc; kiểm tra phản ứng của bệnh nhân sau khi dùng thuốc mới; đánh giá hiệu lực giảm đau và tác dụng phụ của thuốc. Nếu phương pháp điều trị ban đầu không hiệu quả hoặc gây ra quá nhiều tác dụng phụ, bệnh nhân nên được đề nghị dùng thử một loại thuốc khác.

Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh nên thực hành lối sống lành mạnh như tập thể dục, chánh niệm, liệu pháp hành vi nhận thức hoặc thái cực quyền.

Theo TS Callaghan, hiện có nhiều lựa chọn điều trị cho bệnh thần kinh do đái tháo đường, do đó, một kế hoạch điều trị có thể được điều chỉnh cụ thể cho từng bệnh nhân.