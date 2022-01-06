Bộ Y Tế cảnh báo viên khớp GHV Bone vi phạm quy định quảng cáo

Tin tức thị trường 06/01/2022 17:26

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp GHV Bone đang vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo trên website https://bone.vn.

Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website: https://bone.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp GHV Bone vi phạm: nội dung quảng cáo không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Được biết, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp GHV Bone do Công ty cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam có địa chỉ tại Số 38 Liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Bộ Y Tế cảnh báo viên khớp GHV Bone vi phạm quy định quảng cáo - Ảnh 1
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Về vấn đề xuất hiện nội dung quảng cáo Viên khớp GHV Bone vi phạm quy định nêu trên, Công ty cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam đã gửi Cục An toàn thực phẩm công văn giải trình về việc website https://bone.vn không phải của Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam. Vì thế, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp GHV Bone trên website này.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong lúc các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo để người tiêu dùng không mua cũng như không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp GHV Bone quảng cáo vi phạm trên website nêu trên.

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Từ khóa:   Viên khớp GHV Bone sức khỏe GoldHealth

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