Cảnh báo không mua, không sử dụng TPBVSK Great Height trên các website vi phạm quảng cáo

Tin tức thị trường 03/01/2022 14:35

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản cảnh báo tới người tiêu dùng về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Height vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cụ thể, thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của báo chí và phát hiện trên các website như: www.greatheight.vn, www.greatheight.online, www.greatheight.org, www.tangchieucaogreatheight.com, www.greatheights.vn, www.greatheight-chinhhangvn.online quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Height vi phạm các quy định về: nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, tên, thư tín của bác sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm; có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Cảnh báo không mua, không sử dụng TPBVSK Great Height trên các website vi phạm quảng cáo - Ảnh 1
Hình: Internet

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Great Height do Công ty TNHH Thương mại Vinpharco (ở địa chỉ: OF - 14, tầng 2 tòa R4 Royal city, số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Trong quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại Vinpharco không thừa nhận các website nêu trên là của mình, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Height trên các website nêu trên.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong lúc các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, Cục An toàn thực phẩm gửi cảnh báo để người tiêu dùng không mua và không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Height vi phạm quảng cáo trên các website được nêu trên.

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Từ khóa:   Great Height sức khỏe Cục An toàn thực phẩm

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