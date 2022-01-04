Mới đây, FDA đã chính thức phê duyệt loại thuốc có tên gọi Adbry (tralokinumab-ldrm) dùng để điều trị căn bệnh viêm da cơ địa từ trung bình đến nặng ở người từ 18 tuổi trở lên.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm da cơ địa là một căn bệnh viêm da mạn tính, đặc trưng bởi các tổn thương như ban đỏ và ngứa dữ dội. Bệnh là kết quả của rối loạn chức năng hàng rào da và rối loạn điều hòa miễn dịch, dẫn đến viêm mãn tính.

Adbry (tralokinumab-ldrm) là loại thuốc mới đây đã được FDA phê duyệt để sử dụng cho những trường hợp mà người bệnh không được kiểm soát đầy đủ bằng các liệu pháp kê đơn tại chỗ hoặc không có các liệu pháp thích hợp với người bệnh.

Tính đến nay, Adbry là thuốc sinh học đầu tiên và duy nhất được FDA chấp thuận có tác dụng liên kết và ức chế cytokine IL-13, nguyên nhân chính gây ra các dấu hiệu và triệu chứng viêm da dị ứng.

Hình Internet

Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi dùng thuốc

- Không sử dụng thuốc nếu người bệnh bị dị ứng với tralokinumab hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người bệnh cũng nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng thuốc, nếu:

+ Người bệnh có các vấn đề về mắt.

+ Người bệnh bị nhiễm ký sinh trùng (giun sán).

+ Người bệnh chuẩn bị tiêm bất kỳ loại vaccine nào (vì không nên tiêm ‘vaccine sống’ khi dùng thuốc này.

+ Người bệnh đang mang thai hoặc dự định có thai.

+ Người bệnh đang cho con bú (vì chưa biết thuốc có đi vào sữa mẹ hay không và chưa biết nó có thể gây hại cho trẻ bú mẹ).

+ Người bệnh đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả các thuốc vitamin hay thảo dược…

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của thuốc bao gồm

- Viêm mắt và mí mắt, bao gồm đỏ, sưng và ngứa

- Phản ứng tại chỗ tiêm

- Tăng bạch cầu ái toan.

Đã có thuốc kháng sinh dạng gel bôi điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa phê duyệt một loại thuốc có tên Xaciato (clindamycin phosphate 2%) dạng gel để điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn ở bệnh nhân nữ từ 12 tuổi trở lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tu-18-tuoi-bi-benh-viem-da-co-dia-nen-tham-khao-thuoc-tri-moi-do-fda-phe-duyet-444234.html