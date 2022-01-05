Hà Lan phát triển công nghệ tiêm mới không cần dùng kim tiêm

Tin tức thị trường 05/01/2022 11:23

Hãng tin Reuters đưa tin, Hà Lan đang tập trung phát triển công nghệ sử dụng tia laser đẩy giọt vắc xin qua da. Nhờ đó, quá trình tiêm chủng sẽ được tiến hành nhanh gọn hơn, không gây đau đớn cho những người sợ kim tiêm, tránh gây lãng phí kim tiêm nhựa.

Tuổi trẻ đưa tin, ông David Fernandez Rivas, Giáo sư Đại học Twente (Hà Lan) và nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) chính là “cha đẻ" của ý tưởng này.

Giáo sư Rivas cho biết, nhờ có thiết bị mới này, quá trình tiêm chủng diễn ra nhanh hơn cả lúc bị muỗi chích và không hề gây đau đớn do “súng bong bóng" không tác động đến các đầu dây thần kinh trên da.

Hà Lan phát triển công nghệ tiêm mới không cần dùng kim tiêm - Ảnh 1
Hình minh họa

“Trong vòng một phần nghìn giây, tia laser sẽ đốt nóng ống chứa vắc xin trong súng, trực tiếp gia tốc các giọt chất lỏng li ti, khiến chúng xuyên qua lớp biểu bì với vận tốc ít nhất là 100km/h - ông Rivas giải thích thêm - Tốc độ này cho phép vắc xin nhanh chóng xuyên qua da mà không gây tổn thương hay tạo ra bất kỳ dấu tiêm nào”.

Kết quả thử nghiệm ban đầu ghi nhận hệ miễn dịch phản hồi rất tốt khi tiêm vắc xin qua lớp biểu bì trên da.

Với phát minh tiên tiến này, Giáo sư Rivas hy vọng giải pháp không chỉ giúp quá trình tiêm chủng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn, mà còn giảm áp lực rác thải y tế đang đè nặng lên môi trường trong bối cảnh đại dịch vẫn lây lan trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tùy vào tiến độ của nghiên cứu và các vấn đề pháp lý, công nghệ này có thể sẽ phải mất từ 1-3 năm để được phổ biến rộng rãi.

 Đã có thuốc kháng sinh dạng gel bôi điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn

 Đã có thuốc kháng sinh dạng gel bôi điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa phê duyệt một loại thuốc có tên Xaciato (clindamycin phosphate 2%) dạng gel để điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn ở bệnh nhân nữ từ 12 tuổi trở lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tia laser vắc xin tiêm chủng

TIN MỚI NHẤT

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Tin tức thị trường 13:27 28/02/2022
Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Tin tức thị trường 19:00 27/02/2022
2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Tin tức thị trường 13:00 26/02/2022
Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Tin tức thị trường 17:44 25/02/2022
Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Tin tức thị trường 15:57 23/02/2022
Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Tin tức thị trường 15:33 22/02/2022
Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tin tức thị trường 19:56 21/02/2022
Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Tin tức thị trường 06:00 20/02/2022
Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tin tức thị trường 17:15 19/02/2022
3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

Tin tức thị trường 10:10 19/02/2022