Vợ sắp cưới của Xuân Trường đăng ảnh bụng bầu rõ 'mồn một' ngầm xác nhận tin đồn?

Tin tức giải trí 07/02/2022 11:25

Không còn giấu giếm, bà xã Xuân Trường đã công khai hình ảnh bụng bầu trên trang cá nhân khi chụp cùng gia đình.

Sau 5 năm yêu nhau, chàng cầu thủ Xuân Trường và bạn gái Nhuệ Giang đã tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, đáng chú ý, nhiều thông tin rộ lên nghi vấn việc Nhuệ Giang đang mang thai bầu con đầu lòng bởi để lộ vòng 2 lùm xùm.

Mới đây nhất, trong bức ảnh 2 vợ chồng Xuân Trường chụp chùng cùng gia đình tại Tuyên Quang nhân lễ Tết Nguyên Đán, Nhuệ Giang lại lần nữa lộ rõ bụng bầu như ngầm xác nhận tin đồn. Tuy nhiên, phía cặp đôi từ chối phản hồi về thông tin này.

Vợ sắp cưới của Xuân Trường đăng ảnh bụng bầu rõ 'mồn một' ngầm xác nhận tin đồn? - Ảnh 1
Vợ Xuân Trường tự tay đăng ảnh vòng 2 to lùm xùm giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và lịch thi đấu của nam cầu thủ nên hiện tại cả hai chưa thể tổ chức đám cưới. Xuân Trường rất kín tiếng về đời tư, lại hạn chế chia sẻ thông tin về bạn đời. Sau lễ ăn hỏi, Xuân Trường thường xuyên xa nhà vì phải cùng tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Xuân Trường mới được đoàn tụ gia đình sau trận đấu với Trung Quốc tối mùng 1 Tết (tuyển Việt Nam thắng 3-1). Theo kế hoạch, ngày 8/2, anh sẽ trở lại Pleiku để cùng HAGL chuẩn bị cho mùa giải mới. HAGL khởi đầu V-League 2022 bằng trận làm khách của Nam Định vào ngày 26/2.

Vợ sắp cưới của Xuân Trường đăng ảnh bụng bầu rõ 'mồn một' ngầm xác nhận tin đồn? - Ảnh 2
Trước đó, Nhuệ Giang cũng từng gây xôn xao khi lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: Internet

Nhiều fan hâm mộ đang rất mong chờ lễ cưới của cặp đôi sẽ sớm được diễn ra.

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Sau lễ ăn hỏi giản dị, thân mật bên người thân và bạn bè, cặp đôi Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn giữ kín thông tin về hôn lễ chính thức. Mới đây, khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, bà xã của chân sút người Tuyên Quang lộ diện với thân hình đầy đặn và vòng hai lùm xùm.

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