Việt Nam được 'xướng tên' là đội tuyển fair-play nhất Đông Nam Á

Tin tức giải trí 21/06/2021 10:10

Đội tuyển Việt Nam được “xướng tên” đầu bảng trong các đội chơi fair-play nhất Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022.

Sau 8 trận thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nhận 9 thẻ vàng, không tính 2 thẻ vàng của HLV Park Hang-seo. Vậy nên, số điểm fair-play là -9 (-1/thẻ vàng, -2/thẻ đỏ). Trong đó, các “chiến binh sao vàng” có đến 4 trận đấu không nhận một thẻ vàng hay thẻ đỏ nào.

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Bảng xếp hạng fair-play của 8 đội Đông Nam Á tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - Ảnh: Internet

Khi theo dõi các trận đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo có 2 cầu thủ phải nhận 2 thẻ và bị treo giò là Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải. Trần Đình Trọng cũng bị cấm thi đấu 1 trận. Song, đó là thẻ phạt anh nhận ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Dựa theo bảng tổng điểm, tuyển Thái Lan và tuyển Philippines đồng hạng đứng thứ 2 với 11 thẻ vàng. Hai đối thủ của Tuyển Việt Nam ở bảng G là Indonesia và Malaysia cũng lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 (-13 điểm) và thứ 7 (-20 điểm).

 

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Tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup- Ảnh: Internet

Với lối chơi công bằng của các cầu thủ, tuyển Việt Nam là đội thành công nhất Đông Nam Á của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Các “chiến binh cờ đỏ sao vàng” là đại diện duy nhất của AFF (không tính Australia) giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt đứng thứ 4. Song song đó, tuyển Việt Nam giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023.

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Tiến Linh là người 'mở bát' cho cả 3 trận đấu của tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước và được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở TP.HCM. Đồng thời, toàn đội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chuyến bay chở các thầy trò Park Hang Seo về Việt Nam có 2 trường hợp dương tính với Covid-19.

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