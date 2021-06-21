Việt Nam được 'xướng tên' là đội tuyển fair-play nhất Đông Nam Á

Sau 8 trận thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam nhận 9 thẻ vàng, không tính 2 thẻ vàng của HLV Park Hang-seo. Vậy nên, số điểm fair-play là -9 (-1/thẻ vàng, -2/thẻ đỏ). Trong đó, các “chiến binh sao vàng” có đến 4 trận đấu không nhận một thẻ vàng hay thẻ đỏ nào.

Khi theo dõi các trận đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo có 2 cầu thủ phải nhận 2 thẻ và bị treo giò là Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải. Trần Đình Trọng cũng bị cấm thi đấu 1 trận. Song, đó là thẻ phạt anh nhận ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Dựa theo bảng tổng điểm, tuyển Thái Lan và tuyển Philippines đồng hạng đứng thứ 2 với 11 thẻ vàng. Hai đối thủ của Tuyển Việt Nam ở bảng G là Indonesia và Malaysia cũng lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 (-13 điểm) và thứ 7 (-20 điểm).

Tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup- Ảnh: Internet

Với lối chơi công bằng của các cầu thủ, tuyển Việt Nam là đội thành công nhất Đông Nam Á của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Các “chiến binh cờ đỏ sao vàng” là đại diện duy nhất của AFF (không tính Australia) giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt đứng thứ 4. Song song đó, tuyển Việt Nam giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tiến Linh là người 'mở bát' cho cả 3 trận đấu của tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước và được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở TP.HCM. Đồng thời, toàn đội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chuyến bay chở các thầy trò Park Hang Seo về Việt Nam có 2 trường hợp dương tính với Covid-19.