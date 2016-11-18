Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ chia tay nhau khi Trish còn rất nhỏ, chính vì thế mà ở cô có một sự mạnh mẽ và quyết đoán rất riêng. 18 tuổi, Trish rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Tại đất nước này, Trish Lương đã trải qua nhiều công việc khác nhau như đi hát thánh ca nhà thờ, buôn bán, phục vụ nhà hàng và làm bartender cho một quán bar ở Hawaii. Tính tự lập đã giúp cô tích cóp được nhiều kinh nghiệm sống quý giá cho bản thân.

Nhắc tới Trish Lương , chắc hẳn ai cũng biết đó là một gượng mặt đầy thú vị trong chương trình Người dấu mặt năm 2014. Cô được biết đến là một cô gái xinh xắn với má lúm đồng tiền, khuôn mặt ưa nhìn lôi cuốn người đối diện.

Mặc dù làm những nghề không liên quan mấy đến nghệ thuật nhưng Trish Lương lại có một niềm đam mê ca hát rất lớn. Và để đam mê ấy gắn liền với sự nghiệp sau này, cô quyết định trở về Việt Nam và tham gia bất cứ cuộc thi nào có liên quan đến âm nhạc .

Lần đầu tiên cô đến với khán giả Việt Nam trong một chương trình thực tế có tên Người giấu mặt. Trong chương trình này, cô tạo ấn tượng với hình ảnh mái tóc dài nữ tính nhưng không kém phần "nam tính" trong tính cách. Đáng nhớ hơn, cô không ngần ngại chia sẻ mình là song tính đã tạo nên một cơn bão dư luận. Tuy nhiên, điều này lại thu hút sự chú ý của khán giả dành cho chương trình mà cô đang tham gia.

Không chỉ vậy, trong chương trình cô còn công khai tình cảm yêu đương và có những hành động nhạy cảm với người bạn cùng giới khiến khán giả một phen dậy sóng.

Trong suốt chặng đường ở ngôi nhà chung, Trish Lương tỏ ra là một người ngay thẳng, mạnh mẽ và quyết đoán. Cô luôn thể hiện quan điểm "sự thật mất lòng" khiến những thí sinh còn lại không có nhiều thiện cảm. Mặc dù dừng lại ở tuần đối đầu với một thí sinh trong đội, nhưng Trish Lương vẫn là cái tên đáng chú ý nhất.



Trish Lương ở cuộc thi Vietnam Idol

Với quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Trish Lương tiếp tục hành trình chinh phục thử thách mới ở một sân chơi khác, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015 trong một hình ảnh mới, đó là mái tóc ngắn cá tính, phong cách rock cùng với giọng hát đầy nội lực khiến khán giả bất ngờ.

Tuy nhiên, may mắn cũng vẫn chưa mĩm cười khi ở vòng Giấu mặt cô không nhận được sự lựa chọn của các Huấn luyện viên. Mặc dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất tiếc nuối vì đối diện với Trish Lương là một cô gái có phong cách khác lạ và thu hút.



Trish Lương truong chương trình "The Winner Is"

Với khả năng ca hát của mình, Trish Lương đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Huấn luyện viên, đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng khi anh đưa số điện thoại và hứa hẹn chắc chắn sẽ hợp tác cùng cô trong những dự án sắp tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Trish Lương tham gia cuộc thi về âm nhạc, và cũng không phải lần đầu tiên cô kém may mắn khi không được chọn vào vòng trong. Năm 2013, lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu cuộc thi Việt Nam Idol với mục tiêu thử thách bản thân và dừng lại khá sớm. Rồi cuộc thi tuyển chọn tài năng Vistar - Ngôi sao đêm nay 2014 do Trung tâm Thúy Nga tổ chức, Trish Lương cũng không đạt thành tích cao.

Với quyết tâm không dừng lại, Trish Lương tiếp tục tham gia cuộc thi The Winner Is - Tôi là người chiến thắng mùa 3. Trong cuộc thi này, cô cá tính hơn hẳn trong phong cách tomboy đầy ấn tượng. Ở những vòng đầu tiên, Trish Lương giữ vững phong độ với chất rock của mình. Nét duyên sân khấu của cô gái 26 tuổi đã nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả lẫn giám khảo chương trình.

Dù đi sâu hơn những cuộc thi khác nhưng đến liveshow 6 của chương trình, Trish Lương đã dừng lại khi chọn một bản phối không phù hợp khiến khán giả tiếc nuối.

Mặc dù dừng chân sớm hơn mong đợi trong các cuộc thi nhưng cô bartender ngày nào vẫn luôn nhận được sự quan tâm yêu mến và để lại nhiều ấn tượng tốt với khán giả truyền hình lẫn giới chuyên môn.

Hiện tại cô vẫn dành nhiều thời gian đi hát và chuẩn bị thực hiện những dự án âm nhạc diễn ra trong thơi gian tới. Với một hình ảnh mới lạ và độc đáo mà Trish Lương hiện đang xây dựng, cô hứa hẹn sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp ca hát để đáp lại sự yêu mến mà khán giả dành cho mình.

Trải qua 4 cuộc thi với 4 lần thất bại liên tiếp nhưng không vì thế mà cô gái 26 tuổi này buồn lòng hay nản chí. Nếu là ai đó, có lẽ đã từ bỏ con đường chinh phục ước mơ bằng cách tham gia các cuộc thi vì hết lần này đến lần khác thất bại, nhưng ở Trish Lương, cô luôn chứng tỏ mình là một người đầy ý chí, quyết tâm đến cùng.

Với cô đó là những lần trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc đời mình, cô luôn lấy bài học thất bại để làm nền tảng cho những bước tiến mới. Với ý nghĩ "thất bại là mẹ thành công", cô không ngần ngại chia sẻ những va vấp của mình để lấy đó làm kinh nghiệm trên con đường chông chênh.

Trish Lương là đại diện cho một thế hệ trẻ đam mê nghệ thuật và không dễ dàng từ bỏ ước mơ.

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