Thông tin MỚI vụ các VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31: Tất cả đều được giảm án

Với các vận động viên Việt Nam, họ sẽ bị tước hết thành tích đạt được ở SEA Games 31. Những người có thứ hạng ngay phía sau sẽ được đôn lên nhận huy chương. Điều này đồng nghĩa đoàn thể thao Việt Nam mất đi rất nhiều huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Huy chương vàng nội dung nhảy xa và 400 mét rào nữ vẫn thuộc về Đoàn Thể thao Việt Nam. Lý do bởi Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền ở lần lượt 2 nội dung trên đã giành được huy chương bạc ở SEA Games 31.

Theo thông tin cập nhật từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã công bố danh sách các vận động viên bị dính doping ở SEA Games 31 . 5 vận động viên Việt Nam đều thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bị nêu tên ở bản danh sách này, bao gồm: Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc. 5 vận động viên này từng mang về 4 huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Đại hội năm 2022.

Quách Thị Lan cũng sẽ bị tước 2 tấm huy chương vàng tại SEA Games 31

Trước đó, trong phiên điều trần do Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức cách đây vài tháng, các vận động viên của Việt Nam đã giải trình về việc tự ý mua thực phẩm chức năng về sử dụng. Trên bao bì của sản phẩm, không ghi bất kỳ thành phần nào được chứa trong loại thực phẩm chức năng đó. Các vận động viên Việt Nam cho biết, đã vô tình sử dụng chứ không cố ý. Tuy nhiên, Hội đồng thể thao Đông Nam Á không kết luận các vận động viên này vô tình, mà khẳng định rằng họ đã dùng chất cấm trong thể thao. Hội đồng đã báo cáo sự việc lên Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

5 VĐV được giảm án nhưng vẫn bị tước hết những huy chương đã giành được tại SEA Games 31

Sau khi xem xét, ngày 11/5, Hội đồng quản lý kết quả và Cơ quan chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm doping của SEA Games 31 đã quyết định giảm án kỷ luật cho 5 VĐV trên. Cụ thể, VĐV Quách Thị Lan từ 28 tháng xuống còn 18 tháng. Khuất Phương Anh từ 24 tháng còn 18 tháng. Vũ Ngọc Hà từ 24 tháng còn 16 tháng. Lê Ngọc Phúc từ 24 tháng xuống còn 16 tháng và Hoàng Thị Ngọc từ 24 tháng còn 18 tháng. Mặc dù được giảm án cấm thi đấu nhưng những VĐV này vẫn bị tước hết những huy chương đã giành được tại SEA Games 31.