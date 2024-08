Thi đấu áp đảo, đội Công an TP.HCM đăng quang giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng

Tối ngày 16/8, trận chung kết giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng tranh cúp “Báo Công an TPHCM” năm 2024 giữa đội TPHCM và Công an TPHCM đã diễn ra.

Ở cuộc tranh tài tranh ngôi vô địch, khán giả được chứng kiến mà so tài hấp dẫn giữa đội nam Công an TP.HCM và nam TP.HCM. Trước khi trận đấu diễn ra, các dự báo đều cho giành 2 đội có cơ hội chiến thắng ngang nhau 50-50. Thực tế trên sân, đội hình của nam Công an TP.HCM có phần nhỉnh hơn nên phần nào áp đảo trong các tình huống quyết định.