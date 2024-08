Họp báo công bố Giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần thứ nhất - năm 2024: 8 đội mạnh tranh cúp, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Chiều ngày 2/8, tại khách sạn Victory Sài Gòn đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải Bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh Cúp “Báo Công an TP. Hồ Chí Minh lần thứ Nhất - năm 2024.

Cúp vô địch của giải đấu

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cho biết, đây là giải đấu do Công an TP.HCM tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) và 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024); 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024). Đặc biệt, giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (dự kiến diễn ra vào Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8/2024).

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Ngọc Giáp, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CATP, Trưởng ban Tổ chức Giải, Trưởng Ban Chuyên đề CATP cho biết Giải bóng chuyền Công an TP.Hồ Chí Minh mở rộng tranh Cup “Báo Công an TP.Hồ Chí Minh” lần thứ Nhất - năm 2024 là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường tinh thần đoàn kết, làm theo lời Bác Hồ dạy “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.