Thành tích học tập 'đáng gờm' của dàn tuyển thủ Việt Nam: Học bổng 'xếp lớp', có người còn làm 'phiên dịch viên tay trái'

Tin tức giải trí 18/06/2021 12:25

Dàn tuyển thủ Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ thành tích học tập vô cùng ấn tượng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé có mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Điều này khiến người hâm mộ bóng đá vô cùng hạnh phúc và tự hào. Chính vì vậy, những thông tin về các tuyển thủ Việt Nam luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yên mến từ các khán giả.

Không chỉ lập được thành tích vẻ vang trên sân cỏ, mà trước đây các cầu thủ nước nhà còn có thành tích học vấn "đáng gờm". Hãy cùng tìm hiểu xem cầu thủ nào có thành tích ấn tượng nhất nhé!

1. Nguyễn Tuấn Anh:

Tiền vệ Tuấn Anh từng góp mặt trong trận đấu Việt Nam - Indonesia nhưng không may anh bị hậu vệ trái của đội bạn phạm lỗi thô bạo. Vì vậy, phút thứ 35 của trận đấu, nam tiền vệ đã phải rời khỏi sân cỏ. Được biết, chàng cầu thủ xuất thân trong một gia đình tri thức, bố làm bác sĩ. Có lẽ thừa hưởng "gen" giỏi của bố nên thành tích học tập của anh "không phải dạng vừa".

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Cầu thủ Tuấn Anh học tốt ở các môn tự nhiên - Ảnh: Thể thao 247

Thành tích được thể hiện qua bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của nam tiền vệ. Tuấn Anh đạt điểm rất cao lên đến 46 điểm khiến không ít người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, anh còn có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, điều này được thể hiện qua những lần phỏng vấn báo quốc tế, anh tự tin nhận nhiệm vụ là phiên dịch cho HLV trưởng CLB để trao đổi với báo chí dễ dàng hơn. 

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Bảng điểm thi THPT của các tuyển thủ Việt Nam - Ảnh: Internet

Nam tiền vệ cũng từng được bầu Đức hết lời khen ngợi anh là người giỏi nhất trong số cầu thủ khoá 1: "Trong số khoá 1, Tuấn Anh là giỏi nhất. Văn hoá giỏi, Tiếng Anh giỏi, đá banh cũng giỏi. Mà tính nó hiền hoà, lại hay bị đau quá... Tôi thương nó nhất."

2. Đức Huy

Cộng đồng mạng hay truyền tay nhau câu nói về cầu thủ Phạm Đức Huy: “Con nhà giàu, học giỏi Toán, lễ phép đúng chuẩn con nhà người ta”. Tại sao có câu nói này? Bởi vì xuất phát từ một lần, Đức Huy bật mí anh học giỏi Toán, từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Với điều kiện đó, gia đình muốn cầu thủ 9X theo học văn hóa, tương lai làm công việc kinh doanh.

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Đức Huy bật mí anh học giỏi Toán, từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện - Ảnh: Sport5

Tuy nhiên từ nhỏ, nam cầu thủ đã nhận ra mình có đam mê đặc biệt đá bóng. Vì thương con nên cha mẹ Đức Huy đành phải đồng ý để con trai theo nghiệp "quần đùi áo số". Anh được tuyển chọn đào tạo ở cấp huyện, tỉnh rồi lên Hà Nội luyện tập chuyên nghiệp nhiều năm.  Sau đó, chơi cho Hà Nội FC tại V.League và U19, U23, đội tuyển quốc gia trong các giải đấu ở khu vực.

3. Quế Ngọc Hải:

Thời đi học, Quế Ngọc Hải cũng là một người học giỏi Toán. Vì vậy, gia đình anh đã có định hướng cho con là chú tâm học hành để mai sau thi vào một trường đại học nào đó. Chia sẻ về điều này, ông Hùng - ba của Ngọc Hải cho biết: "Năm lớp 9, cô giáo chủ nhiệm của Hải vẫn gọi cho gia đình nói rằng nên cho Hải về đi học văn hóa thì tốt hơn vì học giỏi toán, cho đi đá bóng thì uổng phí".

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Thời đi học, Quế Ngọc Hải từng học rất giỏi Toán - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tham gia giải bóng đá Nhi đồng khi còn học lớp 5, Hải Quế chính thức được lò đào tạo CLB SLNA chiêu mộ. Được gia đình kỳ vọng trở thành cử nhân đại học nhưng anh đã quyết tâm đi theo đam mê bóng đá.

4. Lê Xuân Trường:

Chàng tài vệ "mắt híp" sở hữu dàn fans đông đảo trong làng bóng đá Việt Nam. Ít ai biết thời đi học, Xuân Trường từng có thành tích học tập ấn tượng. Không chỉ được giao nhiệm vụ làm làm phó học tập mà điểm số trong lớp luôn đạt được điểm tuyệt đối. Giảng viên trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM cũng từng cho biết Xuân Trường học rất giỏi, có thể tốt nghiệp loại giỏi nếu duy trì được sức học như hiện tại.

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Xuân Trường từng có thành thích học tập vô cùng ấn tượng - Ảnh: VTV

Ngoài ra, Xuân Trường có có khả năng nói Tiếng Anh rất lưu loát. Không chỉ vậy, anh còn tiết lộ có tận dụng học thêm tiếng Hàn trong thời gian 2 năm thi đấu tại đây. Anh nói rằng mình thích rất ngoại ngữ nên may mắn học rất nhanh. Anh còn mong muốn sau khi giải nghệ sẽ có thể đi làm phiên dịch cho các HLV mình sẵn có chuyên môn nên việc này rất dễ dàng.

5. Quang Hải:

Với niềm đam mê được hỏi không ngừng, Quang Hải đã học cùng lúc song song cả 2 trường Đại học là ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh và ĐH Kinh tế. Nhưng điều đáng nói, nam cầu thủ đều nhận được học bổng ở cả 2 trường.  

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Quang Hải nhận học bổng tại trường - Ảnh: Internet

Tại trường ĐH Kinh tế, anh sẽ theo học chương trinh bậc cử nhân và thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh. Bạn cùng học lớp với Quang Hải còn có vận động viên điền kinh Quách Thị Loan và 12 vận động viên khác. 

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