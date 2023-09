Soi mặt mộc của Văn Mai Hương, Uyên Linh

Quán quân và Á quân Idol 2010 hội ngộ trong buổi tập nhạc cho liveshow của ca sĩ Peabo Bryson.



Chiều 10/9, Văn Mai Hương, Uyên Linh và Dương Hoàng Yến mặc giản dị đến tập nhạc cho đêm diễn duy nhất của Peabo Bryson tại Việt Nam. Đây cũng là 3 giọng ca trẻ được mời song ca cùng 'ông hoàng nhạc tình ca' nổi tiếng thế giới.



Đã lâu không có dịp hội ngộ nên 3 nữ ca sĩ tíu tít trò chuyện và tự tin khoe gương mặt mộc, không trang điểm.



Theo tiết lộ của ban tổ chức, ngoài phần song ca với Peabo Bryson, Văn Mai Hương, Uyên Linh và Dương Hoàng Yến còn có màn trình diễn chung.



Quán quân Idol 2010 không gặp nhiều áp lực khi phải hát tiếng Anh. Cô còn khoe trên trang cá nhân, đã sắm váy 10.000 USD để diện khi đứng cạnh 'thần tượng'. Trong liveshow vào tối 12/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, cô sẽ hoà giọng cùng Peabo Bryson trong ca khúc 'Tonight I Celebrate My Love For You'. Ở bản gốc, ca khúc này được Peabo hát cùng Roberta Flack.



Văn Mai Hương chưa bao giờ nghĩ sẽ được song ca với Peabo Bryson nhạc phẩm 'Beauty and the beast', ca khúc gắn liền với tên tuổi của Celine Dion.



Riêng Dương Hoàng Yến được ê kíp sản xuất giao cho ca khúc song ca 'A whole new world'. Đây là áp lực lớn cho cô bởi nhạc phẩm rất quen thuộc với hàng triệu khán giả qua phim hoạt hình 'Aladin'.



Chiều qua, Uyên Linh và Dương Hoàng Yến còn tập luyện thêm một số bài hát ngoại quốc.



Nhạc sĩ Hồng Kiên còn mời người bạn thân - nhạc sĩ Đức Trí chỉ huy dàn nhạc trong liveshow của Peabo Bryson.



Nhạc sĩ Anh Quân là một trong thành viên của ban nhạc Anh Em tham gia chương trình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soi-mat-moc-cua-van-mai-huong-uyen-linh-13663.html